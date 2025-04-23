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У Лондоні пройшла зустріч офіційних осіб коаліції охочих щодо війни в Україні. В ОП розкрили деталі
15:00 • 16021 перегляди

У Лондоні пройшла зустріч офіційних осіб коаліції охочих щодо війни в Україні. В ОП розкрили деталі

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США стали краще розуміти позицію росії щодо України - Рубіо

Київ • УНН

 • 6206 перегляди

Марко Рубіо повідомив, що США краще розуміють позицію рф щодо України. Важливо розуміти позицію України для пошуку компромісу та завершення війни.

США стали краще розуміти позицію росії щодо України - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США стали краще розуміти позицію росії щодо України, проте американці хочуть розуміти, і якою є позиція України. Про це Рубіо заявив в інтерв’ю The Free Press, передає УНН.

Я сподіваюся, що ми зможемо швидко чогось досягти, і я залишаюся в надії, що ми зможемо щось зробити, бо це жахлива війна і вона повинна закінчитися, тому що вона немає військового вирішення, для цієї війни немає військового вирішення. Ми повинні бути відвертими. Знаєте, росія не завоює всю Україну, а Україна не відкине їх до позицій 2014 року. Я б сказав, що ми займаємося тим, що намагаємося зрозуміти, якою є позиція росії. В нас зараз краще розуміння цього, тому що ми фактично з ними розмовляли після 3 років без спілкування

- сказав Рубіо.

Він додав, що також важливо розуміти, і якою є позиція України і з’ясувати, чи ці сторони взагалі в одному інформаційному полі, бо поки що вони, як здається, з абсолютно різних світів.

"Ми зробили все можливе. Ми доклали багато часу й енергії на найвищому рівні нашого уряду. Ми будемо готові продовжувати робити це доти, доки існує реалістичний шлях вперед. Якщо в якийсь момент ми вирішимо, що ми занадто далеко один від одного і недостатньо рухаємося, нам, можливо, доведеться перейти до інших пріоритетів, тому що в світі відбувається багато важливих подій. Ми повинні бути оптимістами. Ми повинні бути готовими – як ми і робимо – зробити все можливе, щоб зблизити обидві сторони. Сподіваюся, ми зможемо досягти успіху, але, зрештою, це залежить не від нас. Це залежить від Росії і від України. Вони повинні ухвалити рішення про те, що готові наблизитися одне до одного, а ми повинні почати бачити прогрес", - зазначив Рубіо.

Нагадаємо

У Лондоні відбулася зустріч радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн-учасниць коаліції охочих. Від України в ній взяли участь Глава Офісу президента Андрій Єрмак, очільник МЗС Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.

Павло Башинський

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