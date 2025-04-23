США стали краще розуміти позицію росії щодо України - Рубіо

Державний секретар США Марко Рубіо заявив, що США стали краще розуміти позицію росії щодо України, проте американці хочуть розуміти, і якою є позиція України. Про це Рубіо заявив в інтерв’ю The Free Press, передає УНН.

Я сподіваюся, що ми зможемо швидко чогось досягти, і я залишаюся в надії, що ми зможемо щось зробити, бо це жахлива війна і вона повинна закінчитися, тому що вона немає військового вирішення, для цієї війни немає військового вирішення. Ми повинні бути відвертими. Знаєте, росія не завоює всю Україну, а Україна не відкине їх до позицій 2014 року. Я б сказав, що ми займаємося тим, що намагаємося зрозуміти, якою є позиція росії. В нас зараз краще розуміння цього, тому що ми фактично з ними розмовляли після 3 років без спілкування - сказав Рубіо.

Він додав, що також важливо розуміти, і якою є позиція України і з’ясувати, чи ці сторони взагалі в одному інформаційному полі, бо поки що вони, як здається, з абсолютно різних світів.

"Ми зробили все можливе. Ми доклали багато часу й енергії на найвищому рівні нашого уряду. Ми будемо готові продовжувати робити це доти, доки існує реалістичний шлях вперед. Якщо в якийсь момент ми вирішимо, що ми занадто далеко один від одного і недостатньо рухаємося, нам, можливо, доведеться перейти до інших пріоритетів, тому що в світі відбувається багато важливих подій. Ми повинні бути оптимістами. Ми повинні бути готовими – як ми і робимо – зробити все можливе, щоб зблизити обидві сторони. Сподіваюся, ми зможемо досягти успіху, але, зрештою, це залежить не від нас. Це залежить від Росії і від України. Вони повинні ухвалити рішення про те, що готові наблизитися одне до одного, а ми повинні почати бачити прогрес", - зазначив Рубіо.

Нагадаємо

У Лондоні відбулася зустріч радників з питань національної безпеки та зовнішньої політики країн-учасниць коаліції охочих. Від України в ній взяли участь Глава Офісу президента Андрій Єрмак, очільник МЗС Андрій Сибіга та міністр оборони Рустем Умєров.