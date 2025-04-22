У 2025 українці купили 456 тис пасок на 65 млн грн - дані дослідження
Київ • УНН
За даними Poster, найвища середня ціна паски була на Донеччині – 185 грн, у Києві – 169 грн. Пік продажів припав на 18 квітня, найпопулярнішою була класична паска.
У 2025 році українці придбали 456 000 пасок на суму 65 млн гривень. Про це йдеться в дослідженні команди Poster в Telegram, передає УНН.
Деталі
Дані отримано з 3600 клієнтів, у меню яких є паски. Найдорожчою середня ціна паски була у прифронтовій Донеччині — в середньому по 185 гривень.
Водночас дані з територій тимчасово окупованих Луганської області і Автономної Республіки Крим наразі невідомі. Натомість у Києві середня ціна паски в 2025 році становила 169 гривень.
Пік продажів припав на пʼятницю 18 квітня. Найпопулярнішою стала "класична" паска, на другому місці — сирна випічка.
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