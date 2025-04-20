У Львові для потребуючих мешканців приготували святкові великодні сніданки

20 квітня у Львові для бездомних, а також мешканців, які потребують допомоги, приготували традиційні великодні сніданки. Людей пригощали у двох локаціях міста: Українському католицькому університеті та філії соціальної роботи з бездомними центру "Джерело". Про це повідомляє Львівська міська рада, пише УНН.

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Трапезу із потребуючими у стінах університету розділили перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко та заступниця міського голови з гуманітарних питань Ірина Кулинич.

Великодній сніданок для 200 потребуючих мешканців громади організували управління соціального захисту Львівської мерії спільно з Українським католицьким університетом. Гості куштували традиційні страви українського великоднього столу: паску, яєчка, сир, масло, м’ясні наїдки, салат, бурячки з хроном, солодощі та узвар. Передували сніданку спільна молитва та освячення пасок.

Також Великодній сніданок організували для людей, які не мають домівки і користуються послугами філії соціальної роботи з бездомними центру "Джерело". Тут також пригощали великодніми українськими стравами: паска, яйця, ковбаска, хрін, борщ, узвар, солодощі та інші наїдки. До організації трапези вже традиційно долучилися релігійні спільноти Львова, благодійники та підприємці, зокрема, Корпорація Добрих Справ, за що місто щиро дякує. До слова, Великодня трапеза у нічліжці відбувається щороку, ще з часу відкриття установи.

Багато років поспіль організовуємо різні заходи для людей, які з певних причин опинилися у складних життєвих обставинах. Цей рік – не виняток. Окрім Великодніх сніданків, надали продуктові набори малозабезпеченим сім’ям, людям з інвалідністю та людям, які мають порушення функцій зору і слуху. Великдень, безперечно, одне з найсвітліших та найбільших свят, тому так важливо бути поруч, розділити це свято з тими, хто потребує любові та турботи - наголошує керівниця міського управління соціального захисту Тетяна Колесник.

Зазначається, що традиція проведення Великодніх та Різдвяних частувань для потребуючих людей у Львові триває понад 17 років. Святкові столи накривають Львівська міська рада спільно із церквами, релігійними і громадськими організаціями та спільнотами, усіма небайдужими людьми.

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