У Львові для потребуючих мешканців приготували святкові великодні сніданки

$41.380.00
47.000.00
ukenru
В Україну прибув Благодатний вогонь з Варшави: його зустріли на Волині
20 квітня, 06:46 • 11190 перегляди

В Україну прибув Благодатний вогонь з Варшави: його зустріли на Волині

20 квітня, 03:00 • 26335 перегляди

Великдень в Україні: як українці відзначають свято Воскресіння на четвертий рік масштабної війни

19 квітня, 18:41 • 29023 перегляди

Тридцять днів можуть дати миру шанс: Зеленський припустив можливість продовження перемир'я і назвав умову

19 квітня, 15:10 • 36364 перегляди

Ще 277 воїнів повернулися додому з російського полону - Зеленський

19 квітня, 15:04 • 43063 перегляди

П’ять крутих серіалів-антологій: що можно подивитись у вільний час

19 квітня, 14:56 • 28284 перегляди

“Шахеди” у нашому небі – справжнє ставлення до Великодня і до життів людей: Зеленський відреагував на “перемир’я” путіна

19 квітня, 14:01 • 23138 перегляди

путін оголосив про "великоднє перемир'я" на 30 годин

19 квітня, 11:37 • 19773 перегляди

У Єрусалимі зійшов Благодатний вогонь

18 квітня, 17:00 • 80853 перегляди

Добірка фільмів про життя Ісуса Христа: 9 картин, знятих за мотивами найвідомішого біблійного сюжету

18 квітня, 13:41 • 85992 перегляди

Держстат розповів, на скільки зросли ціни на інгредієнти для паски за рік 

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

Погода
+25°
2м/с
22%
748 мм
Популярнi новини

Ізраїль не має вибору, окрім як продовжувати війну в Газі – Нетаньягу

20 квітня, 03:42 • 16927 перегляди

У Китаї запустили інтернет 10G: швидкість до 10 тисяч Мбіт/с

20 квітня, 04:27 • 8118 перегляди

Яйця після Великодня: як правильно зберігати і що з них приготувати

20 квітня, 06:00 • 14366 перегляди

В районі Котлиного й на захід від нього росіяни трохи відходять назад - речник ОСУВ "Хортиця"

08:45 • 6472 перегляди

Як вивести плями від вина, кави та трави: прості та дієві поради

09:03 • 8240 перегляди
Публікації

Як вивести плями від вина, кави та трави: прості та дієві поради

09:03 • 8270 перегляди

Яйця після Великодня: як правильно зберігати і що з них приготувати

20 квітня, 06:00 • 14378 перегляди

Великдень в Україні: як українці відзначають свято Воскресіння на четвертий рік масштабної війни

20 квітня, 03:00 • 26335 перегляди

Технологія, яка живить Україну. Як компанія RSE стала символом енергетичної незалежності у часи війни

19 квітня, 08:45 • 35659 перегляди

Наздогнати “Олександрію”, львівське дербі, боротьба за вихід із зони вильоту: анонс матчів вихідних УПЛ

19 квітня, 06:00 • 35995 перегляди
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальнi люди

Володимир Зеленський

Дональд Трамп

Олександр Сирський

Марко Рубіо

Андрій Сибіга

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Київ

Лондон

Рим

Реклама
УНН Lite

П’ять крутих серіалів-антологій: що можно подивитись у вільний час

19 квітня, 15:04 • 43064 перегляди

Тарас Цимбалюк стане головним героєм шоу "Холостяк"

18 квітня, 15:22 • 30019 перегляди

Netflix покращить пошук за допомогою ШІ

18 квітня, 13:58 • 31942 перегляди

Мультсеріал "Зоряних війн" про Дарта Мола вийде наступного року

18 квітня, 13:19 • 33059 перегляди

Дженніфер Лопес зіграє головну роль у фільмі "Остання місіс Перріш"

18 квітня, 10:07 • 66861 перегляди
Актуальне

Шахед-136

9K720 Iskander

Безпілотний літальний апарат

Instagram

Facebook

У Львові для потребуючих мешканців приготували святкові великодні сніданки

Київ • УНН

 • 362 перегляди

20 квітня у Львові організували великодні сніданки для бездомних та потребуючих у двох локаціях. Їх відвідали міські чиновники, пропонували традиційні страви української кухні.

У Львові для потребуючих мешканців приготували святкові великодні сніданки

20 квітня у Львові для бездомних, а також мешканців, які потребують допомоги, приготували традиційні великодні сніданки. Людей пригощали у двох локаціях міста: Українському католицькому університеті та філії соціальної роботи з бездомними центру "Джерело". Про це повідомляє Львівська міська рада, пише УНН.

Деталі

Трапезу із потребуючими у стінах університету розділили перший заступник міського голови Львова Андрій Москаленко та заступниця міського голови з гуманітарних питань Ірина Кулинич.

Великодній сніданок для 200 потребуючих мешканців громади організували управління соціального захисту Львівської мерії спільно з Українським католицьким університетом. Гості куштували традиційні страви українського великоднього столу: паску, яєчка, сир, масло, м’ясні наїдки, салат, бурячки з хроном, солодощі та узвар. Передували сніданку спільна молитва та освячення пасок.

Також Великодній сніданок організували для людей, які не мають домівки і користуються послугами філії соціальної роботи з бездомними центру "Джерело". Тут також пригощали великодніми українськими стравами: паска, яйця, ковбаска, хрін, борщ, узвар, солодощі та інші наїдки. До організації трапези вже традиційно долучилися релігійні спільноти Львова, благодійники та підприємці, зокрема, Корпорація Добрих Справ, за що місто щиро дякує. До слова, Великодня трапеза у нічліжці відбувається щороку, ще з часу відкриття установи.

Багато років поспіль організовуємо різні заходи для людей, які з певних причин опинилися у складних життєвих обставинах. Цей рік – не виняток. Окрім Великодніх сніданків, надали продуктові набори малозабезпеченим сім’ям, людям з інвалідністю та людям, які мають порушення функцій зору і слуху. Великдень, безперечно, одне з найсвітліших та найбільших свят, тому так важливо бути поруч, розділити це свято з тими, хто потребує любові та турботи

- наголошує керівниця міського управління соціального захисту Тетяна Колесник.

Зазначається, що традиція проведення Великодніх та Різдвяних частувань для потребуючих людей у Львові триває понад 17 років. Святкові столи накривають Львівська міська рада спільно із церквами, релігійними і громадськими організаціями та спільнотами, усіма небайдужими людьми. 

Папа Франциск з'явився у Ватикані на Великдень, сидів у кріслі колісному20.04.25, 14:23 • 958 переглядiв

Ольга Розгон

Ольга Розгон

Суспільство
Brent
$67.65
Bitcoin
$84,132.80
S&P 500
$5,302.78
Tesla
$239.97
Газ TTF
$35.66
Золото
$3,341.30
Ethereum
$1,572.64