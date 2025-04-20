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Во Львове для нуждающихся жителей приготовили праздничные пасхальные завтраки

Киев • УНН

 • 18 просмотра

20 апреля во Львове организовали пасхальные завтраки для бездомных и нуждающихся в двух локациях. Их посетили городские чиновники, предлагали традиционные блюда украинской кухни.

Во Львове для нуждающихся жителей приготовили праздничные пасхальные завтраки

20 апреля во Львове для бездомных, а также жителей, нуждающихся в помощи, приготовили традиционные пасхальные завтраки. Людей угощали в двух локациях города: Украинском католическом университете и филиале социальной работы с бездомными центра "Джерело". Об этом сообщает Львовский городской совет, пишет УНН.

Подробности

Трапезу с нуждающимися в стенах университета разделили первый заместитель городского головы Львова Андрей Москаленко и заместитель городского головы по гуманитарным вопросам Ирина Кулинич.

Пасхальный завтрак для 200 нуждающихся жителей общины организовали управление социальной защиты Львовской мэрии совместно с Украинским католическим университетом. Гости пробовали традиционные блюда украинского пасхального стола: кулич, яички, сыр, масло, мясные блюда, салат, свеклу с хреном, сладости и узвар. Предшествовали завтраку совместная молитва и освящение куличей.

Также Пасхальный завтрак организовали для людей, не имеющих дома и пользующихся услугами филиала социальной работы с бездомными центра "Джерело". Здесь также угощали пасхальными украинскими блюдами: кулич, яйца, колбаска, хрен, борщ, узвар, сладости и другие блюда. К организации трапезы уже традиционно присоединились религиозные сообщества Львова, благотворители и предприниматели, в частности, Корпорация Добрых Дел, за что город искренне благодарит. К слову, Пасхальная трапеза в ночлежке происходит ежегодно, еще со времени открытия учреждения.

Много лет подряд организовываем различные мероприятия для людей, которые по определенным причинам оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Этот год – не исключение. Кроме Пасхальных завтраков, предоставили продуктовые наборы малообеспеченным семьям, людям с инвалидностью и людям, имеющим нарушения функций зрения и слуха. Пасха, бесспорно, один из самых светлых и больших праздников, поэтому так важно быть рядом, разделить этот праздник с теми, кто нуждается в любви и заботе

- отмечает руководитель городского управления социальной защиты Татьяна Колесник.

Отмечается, что традиция проведения Пасхальных и Рождественских угощений для нуждающихся людей во Львове продолжается более 17 лет. Праздничные столы накрывают Львовский городской совет совместно с церквями, религиозными и общественными организациями и сообществами, всеми неравнодушными людьми. 

Папа Франциск появился в Ватикане на Пасху, сидел в инвалидном кресле20.04.25, 14:23 • 724 просмотра

Ольга Розгон

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