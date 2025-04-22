В 2025 украинцы купили 456 тыс. куличей на 65 млн грн - данные исследования

$41.380.02
47.770.74
ukenru
НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре
13:40 • 37286 просмотра

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

Эксклюзив
22 апреля, 09:55 • 57108 просмотра

В Раде требуют, чтобы НАПК проверило председателя Наблюдательного совета "Госзембанка" Васильченко на наличие конфликта интересов

22 апреля, 08:27 • 82467 просмотра

Ватикан объявил дату похорон Папы: церемония состоится в субботу

Эксклюзив
22 апреля, 07:51 • 135924 просмотра

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС

21 апреля, 16:24 • 110235 просмотра

Украина, Британия, Франция и США в среду проведут переговоры в Лондоне - Зеленский

Эксклюзив
21 апреля, 14:32 • 222284 просмотра

Святослав Шевчук и Николай Бычок: эксперт рассказал, есть ли шанс у украинских католических иерархов стать Папой

21 апреля, 13:43 • 113745 просмотра

Сырский: россияне пытаются выбить Силы обороны из курщины и захватить приграничные территории Сумской области, наступление врага сорвано

Эксклюзив
21 апреля, 13:37 • 84350 просмотра

В Раде против передачи земли НААН Фонду госимущества, потому что это приведет к подрыву продовольственной и экономической безопасности

Эксклюзив
21 апреля, 13:18 • 68898 просмотра

Из 6 музеев деоккупированных областей россия похитила почти 35 тыс. экспонатов - Минкульт

Эксклюзив
21 апреля, 13:11 • 42488 просмотра

В Раде требуют аудита госземель, которые были переданы Фонду госимущества для последующей сдачи в аренду

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Образование
Образование
Погода и окружающая среда
Погода и окружающая среда
Недвижимость
Недвижимость
Финансы
Финансы
Кулинар
Кулинар
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Контакты
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Погода
+21°
1.5м/с
29%
750 мм
Популярные новости

Майкл Бэй и Сидни Суини работают над адаптацией культовой игры OutRun для Universal - Deadline

22 апреля, 07:54 • 75740 просмотра

"Спасли $65 000" остатков гонорара: Себастьян Стэн признался в проблемах с работой перед ролью в Marvel

22 апреля, 09:58 • 23578 просмотра

Клуни заявил, что за 11 лет в браке ни разу не ссорился с женой

22 апреля, 10:22 • 30922 просмотра

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

12:23 • 42398 просмотра

Сомнительные мотивы: почему глава АРМА Дума блокирует реформу ведомства?

14:43 • 19760 просмотра
публикации

Сомнительные мотивы: почему глава АРМА Дума блокирует реформу ведомства?

14:43 • 20053 просмотра

НАБУгейт: столичные адвокаты Борзых бросили вызов НАБУ Кривоноса, переигрывая их в собственной игре

13:40 • 37288 просмотра

Вірусні саджанці made in Europe: чому українські фермери втрачають урожай і гроші

12:23 • 42719 просмотра

Выборы президента в Румынии: риски для Украины и раскол в ЕС
Эксклюзив

22 апреля, 07:51 • 135926 просмотра

"Это фанаты своего дела": эксперт об угрозе уничтожения украинской науки из-за изъятия земель НААН

21 апреля, 15:15 • 115951 просмотра
Реклама
Продаж Lexus LC 2019
Актуальные люди

Дональд Трамп

Олег Синегубов

Владимир Зеленский

Петр Порошенко

Папа Франциск

Актуальные места

Украина

Харьков

Киев

Соединенные Штаты

Запорожье

Реклама
УНН Lite

Сын Йоко Оно призвал прекратить сравнения его с братом Джулианом

15:52 • 6026 просмотра

Сын Трампа общается с приятелями по университету через Xbox, а не раздает свой номер - СМИ

15:42 • 6444 просмотра

Клуни заявил, что за 11 лет в браке ни разу не ссорился с женой

22 апреля, 10:22 • 31143 просмотра

"Спасли $65 000" остатков гонорара: Себастьян Стэн признался в проблемах с работой перед ролью в Marvel

22 апреля, 09:58 • 23749 просмотра

Майкл Бэй и Сидни Суини работают над адаптацией культовой игры OutRun для Universal - Deadline

22 апреля, 07:54 • 75958 просмотра
Актуальное

Шахед-136

DJI Mavic

Facebook

Фокс Ньюс

Хранитель

В 2025 украинцы купили 456 тыс. куличей на 65 млн грн - данные исследования

Киев • УНН

 • 118 просмотра

По данным Poster, самая высокая средняя цена кулича была в Донецкой области – 185 грн, в Киеве – 169 грн. Пик продаж пришелся на 18 апреля, самым популярным был классический кулич.

В 2025 украинцы купили 456 тыс. куличей на 65 млн грн - данные исследования

В 2025 году украинцы приобрели 456 000 куличей на сумму 65 млн гривен. Об этом говорится в исследовании команды Poster в Telegram, передает УНН.

Детали

Данные получены от 3600 клиентов, в меню которых есть куличи. Самой дорогой средняя цена кулича была в прифронтовой Донецкой области — в среднем по 185 гривен.

В то же время данные с территорий временно оккупированных Луганской области и Автономной Республики Крым пока неизвестны. Зато в Киеве средняя цена кулича в 2025 году составила 169 гривен.

Пик продаж пришелся на пятницу 18 апреля. Самым популярным стал "классический" кулич, на втором месте — творожная выпечка.

Напомним

В воскресенье, 20 апреля во Львове организовали пасхальные завтраки для бездомных и нуждающихся в двух локациях. Их посетили городские чиновники, предлагали традиционные блюда украинской кухни.

Евгений Устименко

Евгений Устименко

ОбществоЭкономика
Донецкая область
Украина
Киев
Brent
$67.97
Bitcoin
$90,683.40
S&P 500
$5,292.42
Tesla
$240.85
Газ TTF
$34.24
Золото
$3,405.06
Ethereum
$1,693.65