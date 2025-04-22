В 2025 украинцы купили 456 тыс. куличей на 65 млн грн - данные исследования

В 2025 году украинцы приобрели 456 000 куличей на сумму 65 млн гривен. Об этом говорится в исследовании команды Poster в Telegram, передает УНН.

Детали

Данные получены от 3600 клиентов, в меню которых есть куличи. Самой дорогой средняя цена кулича была в прифронтовой Донецкой области — в среднем по 185 гривен.

В то же время данные с территорий временно оккупированных Луганской области и Автономной Республики Крым пока неизвестны. Зато в Киеве средняя цена кулича в 2025 году составила 169 гривен.

Пик продаж пришелся на пятницу 18 апреля. Самым популярным стал "классический" кулич, на втором месте — творожная выпечка.

Напомним

В воскресенье, 20 апреля во Львове организовали пасхальные завтраки для бездомных и нуждающихся в двух локациях. Их посетили городские чиновники, предлагали традиционные блюда украинской кухни.