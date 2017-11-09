Двигун ракети SpaceX вибухнув під час випробувань

Інцидент стався в неділю, 5 листопада, в ході "кваліфікаційного тесту" на полігоні в Техасі двигун нового покоління для ракети раптово вибухнув. В результаті ніхто не постраждав, проте в компанії розпочали проведення ретельного розслідування випадку.

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Як зазначає видання, це вже не перший вибух двигуна ракети у SpaceX. У 2015 році один з них вибухнув під час злету Falcon 9, в 2016 році - під час заправки ракети. Тоді також ніхто не постраждав.

Нагадаємо, автомобіль виробництва компанії Tesla, який перебував в режимі автопілота, потрапив в ДТП в штаті Міннесота.