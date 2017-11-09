Двигатель ракеты SpaceX взорвался во время испытаний

Инцидент произошел в воскресенье, 5 ноября, в ходе "квалификационного теста" на полигоне в Техасе двигатель нового поколения для ракеты внезапно взорвался. В результате никто не пострадал, однако в компании начали проведение тщательного расследования случая.

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Как отмечает издание, это уже не первый взрыв двигателя ракеты в SpaceX. В 2015 году один из них взорвался во время взлета Falcon 9, в 2016 году - во время заправки ракеты. Тогда также никто не пострадал.

Напомним, автомобиль производства компании Tesla, который находится в режиме автопилота, попал в ДТП в штате Миннесота.