Р.Ердоган провів зустріч з І.Маском за закритими дверима

"Ілон Маск прибув до Туреччини, щоб обговорити запуск супутників Turksat 5A і 5B", - повідомив прес-секретар турецького лідера.

Ердоган прийняв американського бізнесмена в президентському палаці.

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Як повідомляється, їх зустріч пройшла за закритими дверима і тривала близько години. На ній також були присутні міністр технологій Туреччини і міністр транспорту.

Окрім запуску супутників, Маск і Ердоган обговорили виробництво машин. Туреччина має намір представити перший власний автомобіль до 2019 року.

Нагадаємо, китайська державна космічна компанія CASIC заявила, що почала розробку системи нових надшвидкісних вакуумних перевезень, що будуть швидші за аналогічну модель Ілона Маска Hyperloop One.