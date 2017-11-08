Р.Эрдоган провел встречу с И.Маском за закрытыми дверями

"Маск прибыл в Турцию, чтобы обсудить запуск спутников Turksat 5A и 5B", - сообщил пресс-секретарь турецкого лидера.

Эрдоган принял американского бизнесмена в президентском дворце.

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Как сообщается, их встреча прошла за закрытыми дверями и длилась около часа. На ней также присутствовали министр технологий Турции и министр транспорта.

Кроме запуска спутников, Маск и Эрдоган обсудили производство машин. Турция намерена представить первый собственный автомобиль до 2019 года.

Напомним, китайская государственная космическая компания CASIC заявила, что п очала разработку системы новых сверхскоростных вакуумных перевозок , которые будут быстрее аналогичной модели Илона Маска Hyperloop One.