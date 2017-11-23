SpaceX в півтора рази збільшить число запусків ракет у 2018 році
Київ • УНН
КИЇВ. 23 листопада. УНН. Американська компанія SpaceX планує в наступному році збільшити число ракетних запусків на 50%. Про це заявила президент компанії Гвін Шотвелл, повідомляє УНН з посиланням на SpaceNews.
"Ми збільшимо наш темп (запусків - ред.) в наступному році на 50%. Ми будемо літати більше в наступному році в порівнянні з попереднім, стукаю по дереву, і, думаю, вийдемо на рівень в 30-40 запусків на рік", - розповіла Шотвелл.
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Вона також висловила надію на те, що новітня модифікація ракети Falcon 9 - Block 5 - здійснить свій перший політ вже на початку 2018 року.
Зазначимо, що в поточному році компанія здійснила 16 запусків, ще три або чотири запуски планується провести до кінця року.
Нагадаємо, ракета-носій Falcon 9 успішно вивела на орбіту супутник Koreasat-5A, але після посадки частина ракети загорілася.