SpaceX прекратит разработку дизайна Falcon 9
Киев • УНН
КИЕВ. 24 ноября. УНН. Президент SpaceX Гвинн Шотвелл рассказала, начиная с версии Block 5 дизайн Falcon 9 будет заморожен. Об этом она рассказала в интервью Space News, передает УНН.
Тяга двигателей Block 5 будет увеличена на восемь процентов, по сравнению с тягой агрегатов Block 4. Первая ступень носителя, по словам Шотвелл, рассчитанная на десять и более запусков. Запуск Block 5 планируется в конце первого квартала 2018 года.
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По словам Шотвелл, начиная с версии Block 5 дизайн Falcon 9 будет заморожен. Финальная версия носителя в настоящее время проходит сертификацию для запусков миссий НАСА и Пентагона.
Напомним, американская компания SpaceX планирует в следующем году увеличить число ракетных запусков на 50%.