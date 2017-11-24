SpaceX прекратит разработку дизайна Falcon 9

Тяга двигателей Block 5 будет увеличена на восемь процентов, по сравнению с тягой агрегатов Block 4. Первая ступень носителя, по словам Шотвелл, рассчитанная на десять и более запусков. Запуск Block 5 планируется в конце первого квартала 2018 года.

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По словам Шотвелл, начиная с версии Block 5 дизайн Falcon 9 будет заморожен. Финальная версия носителя в настоящее время проходит сертификацию для запусков миссий НАСА и Пентагона.

Напомним, американская компания SpaceX планирует в следующем году увеличить число ракетных запусков на 50%.