NASA показали будівництво ракети, яка полетить на Марс

ukru
Ексклюзив
12:45 • 12461 перегляди

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Ексклюзив
12:33 • 19541 перегляди

Чому роботодавці віддають перевагу міленіалам: особливості поведінки зумерів на співбесідах

Ексклюзив
11:15 • 45415 перегляди

Кібератака на "Укрзалізницю": перевізник пояснив, як це вплинуло на вантажні перевезення

09:33 • 75928 перегляди

Світові лідери зібралися на саміт "коаліції охочих" у Парижі: Зеленський, Макрон і Стармер провели перші переговори

Ексклюзив
08:19 • 102789 перегляди

Постанова КМУ щодо зниження цін на ліки була ухвалена з порушеннями - регуляторна служба

08:00 • 104204 перегляди

У "Резерв+" стали доступні нові типи відстрочок: кого це стосується

Ексклюзив
07:23 • 115037 перегляди

МОЗ планує регулювати ціни на безрецептурні ліки: в ОП застерігають про ризики

Ексклюзив
07:13 • 163972 перегляди

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

26 березня, 20:57 • 110252 перегляди

Макрон розповів, які завдання може виконувати миротворчий контингент в Україні

Ексклюзив
26 березня, 14:20 • 302761 перегляди

Реклама за ваш рахунок: як пацієнти оплачують просування ліків в Україні

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+14°
1 м/с
44 %
751 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

Келлог: рф нікуди не піде з окупованих територій України

27 березня, 04:30 • 119131 перегляди
Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

Втрати ворога: за добу ЗСУ відмінусували 1670 росіян та знищили 58 артсистем

27 березня, 05:14 • 128573 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 157642 перегляди
Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

Макрон планує зателефонувати Трампу після саміту "коаліції охочих" - Bloomberg

07:58 • 88590 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 104166 перегляди
Публікації
Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки

Українське ноу-хау від МОЗ: як нова постанова нищить малі аптеки
Ексклюзив

12:45 • 12611 перегляди
Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

Податкова "війна" з контрабандою Apple: як реагують учасники ринку

09:17 • 104166 перегляди
Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм

Перехід на "літній час": чи переведуть стрілки годинника в Україні, та як це впливає на організм
Ексклюзив

07:13 • 163992 перегляди
Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

Аукціони на "покинуті" посилки: як це працює і що можна придбати

07:00 • 157642 перегляди
Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

Витік у надсекретному чаті Signal в США: наскільки важливою була оприлюднена інформація

26 березня, 16:24 • 213675 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

Перетворює думки на команди комп’ютера: як живе чоловік з чіпом Neuralink у мозку

10:19 • 34154 перегляди
В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

В Британії відкрили центр порятунку левів, евакуйованих з українського прикордоння

26 березня, 13:05 • 125903 перегляди
Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

Бенедикт Камбербетч зіграє у рімейку "Війни подружжя Роуз" 1989 року

26 березня, 12:30 • 116306 перегляди
Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

Нік Фрост може зіграти Геґріда в серіалі "Гаррі Поттер" від HBO

26 березня, 11:09 • 147435 перегляди
Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

Джордж Клуні заявив, що більше не зніматиметься в романтичних фільмах

26 березня, 09:14 • 164047 перегляди
Актуальне
NASA показали будівництво ракети, яка полетить на Марс

NASA показали будівництво ракети, яка полетить на Марс

Київ • УНН

 • 30957 перегляди

КИЇВ. 22 листопада. УНН. NASA надавав фотографу Вінценту Фурньє ексклюзивний доступ до тестування та підготовки до об'єктів, де відбувається будівництво і тестування ракети-носія SLS, яка в майбутньому відправить на Марс капсулу "Оріон", передає УНН з посиланням на Wired.

Фотограф витратив 20 днів на п'ять об'єктів, щоб визначити, як інженери будують і випробовують ракету та її людську капсулу.

Інженери моделюють все, починаючи від орієнтації частин ракети під час транзиту до того, як коливання двигуна впливають на інші компоненти пускової системи.

Вони будують маленькі моделі ракети і випробовують їх у аеродинамічних тунелях. NASA збирає основну частину ракети з використанням наступної техніки: циліндри металу обертаються між алюмінієвими плитами, нагріваючи їх, поки ті не досягнуть конссистенції олії.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: SpaceX презентували макет міста на Марсі

Військово-морський флот тестує капсулу для тренувань по евакуації космонавтів із океану після приземлення. Інший екземпляр проходить випробування електрикою, щоб переконатися що з капсулою Orion нічого не станеться в разі потрапляння блискавки. NASA використовують її для розробки інструкцій, які стануть в нагоді при виникненні надзвичайної ситуації.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: NASA розробляє плазмову ракету, здатну долетіти до Марса за кілька тижнів

Для того, щоб отримати допуск до польоту, тестова версія двигуна RS-25 кріпиться болтами до випробувального стенду NASA і запускається на 500 секунд у послідовності, такий же, як і при штатному запуску.

У 2019 році NASA надішле капсулу "Оріон" на складну 25-денну траєкторію. По-перше, SLS, стане найпотужнішою ракетою, коли-небудь побудованою людьми, яка запустить капсулю у космос. Потім капсула пройде 245,131 миль від Землі, почне крутитися навколо Місяця, а потім повернеться в атмосферу Землі на швидкості 24,500 миль на годину.

На початку 2020-х років НАСА планує знову зробити те ж саме, але з екіпажем - ця місія відправить людей далі в космос, ніж будь-коли раніше. 

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

СуспільствоТехнологіїМультимедіа

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$269.80
Brent
$72.96
Bitcoin
$86,840.60
S&P 500
$5,696.51
Газ TTF
$41.20
Золото
$3,093.50
Ethereum
$2,014.81