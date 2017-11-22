NASA показали будівництво ракети, яка полетить на Марс

Фотограф витратив 20 днів на п'ять об'єктів, щоб визначити, як інженери будують і випробовують ракету та її людську капсулу.

Інженери моделюють все, починаючи від орієнтації частин ракети під час транзиту до того, як коливання двигуна впливають на інші компоненти пускової системи.

Вони будують маленькі моделі ракети і випробовують їх у аеродинамічних тунелях. NASA збирає основну частину ракети з використанням наступної техніки: циліндри металу обертаються між алюмінієвими плитами, нагріваючи їх, поки ті не досягнуть конссистенції олії.

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Військово-морський флот тестує капсулу для тренувань по евакуації космонавтів із океану після приземлення. Інший екземпляр проходить випробування електрикою, щоб переконатися що з капсулою Orion нічого не станеться в разі потрапляння блискавки. NASA використовують її для розробки інструкцій, які стануть в нагоді при виникненні надзвичайної ситуації.

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Для того, щоб отримати допуск до польоту, тестова версія двигуна RS-25 кріпиться болтами до випробувального стенду NASA і запускається на 500 секунд у послідовності, такий же, як і при штатному запуску.

У 2019 році NASA надішле капсулу "Оріон" на складну 25-денну траєкторію. По-перше, SLS, стане найпотужнішою ракетою, коли-небудь побудованою людьми, яка запустить капсулю у космос. Потім капсула пройде 245,131 миль від Землі, почне крутитися навколо Місяця, а потім повернеться в атмосферу Землі на швидкості 24,500 миль на годину.

На початку 2020-х років НАСА планує знову зробити те ж саме, але з екіпажем - ця місія відправить людей далі в космос, ніж будь-коли раніше.