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NASA показали строительство ракеты, которая полетит на Марс

NASA показали строительство ракеты, которая полетит на Марс

Киев  •  УНН

 • 30941 просмотра

КИЕВ. 22 ноября. УНН. NASA оказал фотографу Винценту Фурнье эксклюзивный доступ к тестированию и подготовке к объектам, где идет строительство и тестирование ракеты-носителя SLS, которая в будущем отправит на Марс капсулу "Орион", передает УНН со ссылкой на Wired.

Фотограф потратил 20 дней на пять объектов, чтобы определить, как инженеры строят и испытывают ракету и его человеческую капсулу.

Инженеры моделируют все, начиная от ориентации частей ракеты во время транзита до того, как колебания двигателя влияют на другие компоненты пусковой системы.

Они строят маленькие модели ракеты и испытывают их в аэродинамических тоннелях. NASA собирает основную часть ракеты с использованием следующей техники: цилиндры металла вращаются между алюминиевыми плитами, нагревая их, пока те не достигнут конссистенции масла.

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Военно-морской флот тестирует капсулу для тренировок по эвакуации космонавтов с океана после приземления. Другой экземпляр проходит испытания электричеством, чтобы убедиться, что с капсулой Orion ничего не произойдет в случае попадания молнии. NASA используют ее для разработки инструкций, которые пригодятся при возникновении чрезвычайной ситуации.

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Для того, чтобы получить допуск к полету, тестовая версия двигателя RS-25 крепится болтами к испытательному стенду NASA и запускается на 500 секунд в последовательности, такой же, как и при штатном запуске.

В 2019 году NASA отправит капсулу "Орион" на сложную 25-дневную траекторию. Во-первых, SLS, станет самой мощной ракетой, когда-либо построенной людьми, которая запустит капсулу в космос. Затем капсула пройдет 245,131 миль от Земли, начнет крутиться вокруг Луны, а затем вернется в атмосферу Земли на скорости 24,500 миль в час.

В начале 2020-х годов НАСА планирует снова сделать то же самое, но с экипажем - эта миссия отправит людей дальше в космос, чем когда-либо прежде.

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