SpaceX припинить розробку дизайну Falcon 9

Тяга двигунів Block 5 буде збільшена на вісім відсотків, у порівнянні з тягою агрегатів Block 4. Перший ступінь носія, за словами Шотвелл, розрахована на десять і більше запусків. Запуск Block 5 планується в кінці першого кварталу 2018 року.

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За словами Шотвелл, починаючи з версії Block 5 дизайн Falcon 9 буде заморожений. Фінальна версія носія в даний час проходить сертифікацію для запусків місій НАСА і Пентагону.

Нагадаємо, американська компанія SpaceX планує в наступному році збільшити число ракетних запусків на 50%.