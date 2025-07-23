Создание международной Комиссии по рассмотрению заявлений об ущербе, причиненном Украине: в Гааге состоялся третий раунд переговоров

В Гааге состоялся третий раунд переговоров по созданию Международной комиссии, которая будет рассматривать заявления об ущербе, нанесенном Украине в результате агрессии россии, передает УНН со ссылкой на Минюст.

Детали

По данным ведомства, опираясь на результаты предыдущих встреч, делегации более 50 государств, Европейского Союза и Совета Европы продолжили предметное обсуждение ключевых положений будущего договора.

Во время встречи была достигнута договоренность, что Комиссия по рассмотрению заявлений будет создана под эгидой Совета Европы, а международный договор будет иметь форму открытой конвенции Совета Европы.

Делегация Украины, в состав которой входят, в частности, представители Министерства юстиции Украины, во время заседания в очередной раз подчеркнула необходимость возмещения ущерба начиная с февраля 2014 года.

Межправительственный переговорный комитет поручил своему Секретариату разработать правила процедуры и подготовить необходимые документы для Дипломатической конференции.

Возмещение ущерба из-за агрессии рф: международная комиссия по рассмотрению заявлений планирует начать работу до конца 2025-го года

Напомним

Комиссия по рассмотрению заявлений является частью международного компенсационного механизма для Украины. Комиссия по рассмотрению заявлений будет выносить решения по существу по заявлениям, поданным пострадавшими в Реестр ущерба, нанесенного агрессией Российской Федерации против Украины. Комиссия по рассмотрению заявлений будет определять обоснованность заявлений и размер компенсации в каждом конкретном случае.

Четвертое заседание по международному договору по созданию Комиссии по рассмотрению заявлений для Украины запланировано на сентябрь 2025 года. Украина стремится завершить работу над конвенцией, которой будет создана Комиссия по рассмотрению заявлений, до конца этого года.