Створення міжнародної Комісії з розгляду заяв про збитки, завдані Україні: у Гаазі відбувся третій раунд переговорів

У Гаазі відбувся третій раунд переговорів щодо створення Міжнародної комісії, яка розглядатиме заяви про збитки, завдані Україні внаслідок агресії росії, передає УНН із посиланням на Мін'юст.

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За даними відомства, спираючись на результати попередніх зустрічей, делегації понад 50 держав, Європейського Союзу та Ради Європи продовжили предметне обговорення ключових положень майбутнього договору.

Під час зустрічі було досягнуто домовленості, що Комісія з розгляду заяв буде створена під егідою Ради Європи, а міжнародний договір матиме форму відкритої конвенції Ради Європи.

Делегація України, до складу якої входять, зокрема, представники Міністерства юстиції України, під час засідання вчергове наголосила на необхідності відшкодування збитків починаючи з лютого 2014 року.

Міжурядовий переговорний комітет доручив своєму Секретаріату розробити правила процедури та підготувати необхідні документи для Дипломатичної конференції.

Відшкодування збитків через агресію рф: міжнародна комісія з розгляду заяв планує розпочати роботу до кінця 2025-го року

Нагадаємо

Комісія з розгляду заяв є частиною міжнародного компенсаційного механізму для України. Комісія з розгляду заяв виноситиме рішення по суті щодо заяв, поданих постраждалими до Реєстру збитків, завданих агресією російської федерації проти України. Комісія з розгляду заяв визначатиме обґрунтованість заяв та розмір компенсації у кожному конкретному випадку.

Четверте засідання щодо міжнародного договору зі створення Комісії з розгляду заяв для України заплановане на вересень 2025 року. Україна прагне завершити роботу над конвенцією, якою буде створено Комісію з розгляду заяв, до кінця цього року.