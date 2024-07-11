9-10 июля в городе Гааге, что в Нидерландах, состоялась первая подготовительная встреча по международному инструменту для создания комиссии по рассмотрению заявлений о возмещении убытков, возникших в результате агрессии рф против Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на Офис Президента.

Детали

Украинскую делегацию на первой подготовительной встрече в Гааге возглавила заместитель руководителя Офиса Президента Ирина Мудрая.

Как отмечается, мероприятие официально начало работу по созданию второго элемента международного компенсационного механизма, благодаря которому Россия будет вынуждена заплатить пострадавшим от ее агрессии против Украины.

Во встрече приняли участие представители 53 страны со всех континентов, ЕС и Совета Европы. На ней, как сообщается, достигли согласия относительно основных принципов работы будущей комиссии и поставили цель запустить ее до конца следующего года.

В ОП напомнили, что уже в марте 2022 года Украина начала работу и собрала лучших украинских и мировых юристов, дипломатов и политиков, чтобы разработать международный механизм компенсации. Благодаря этим усилиям в ноябре 2022 года Генеральная Ассамблея ООН признала:

россия должна нести ответственность за любые нарушения международного права в Украине или против Украины, включая ее агрессию, нарушающую Устав Организации Объединенных Наций, а также с любыми нарушениями международного гуманитарного права и международного права, прав человека;

рф должна нести правовые последствия всех своих международно-противоправных деяний, включая возмещение любого вреда, причиненного такими деяниями;



есть необходимость создания в сотрудничестве с Украиной международного механизма для возмещения ущерба, потерь или убытков, возникших в результате международно-противоправных действий россии в Украине или против Украины.



Дополнение

Международный компенсационный механизм будет состоять из трех элементов: Реестра убытков, комиссии по рассмотрению заявлений и компенсационного фонда.

Реестр убытков был основан в мае 2023-го Советом Европы и в апреле этого года начал принимать заявления по первой из 44 категорий. Как утверждают в ОП, следующие 12 категорий будут запущены в ближайшее время.