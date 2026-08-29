Совместные приёмы пищи могут снижать риск депрессии и деменции — BBC

Регулярные совместные приемы пищи могут положительно влиять на психическое здоровье, снижать риск депрессии и поддерживать когнитивные функции в пожилом возрасте. Об этом пишет BBC со ссылкой на ряд исследований комменсальности — практики совместного приема пищи, передает УНН.

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Одно из исследований с участием 9361 женщины в возрасте от 60 лет в Китае показало связь между количеством людей за столом и риском развития депрессии. Результат сохранялся даже после учета общего состояния здоровья, благополучия и того, живет ли человек один.

Японские исследователи также установили, что люди в возрасте 65–74 лет, которые жили с семьей, но регулярно ели в одиночестве, в пять раз чаще сталкивались с появлением симптомов депрессии по сравнению с теми, кто питался в компании.

Почему совместные приемы пищи могут быть полезными

Совместный прием пищи является важным механизмом для установления связей, построения доверия и общения с другими — объяснил профессор экономики и поведенческой науки Оксфордского университета Ян-Эммануэль Де Неве.

Данные Всемирного доклада о счастье, охватившего около 150 тысяч человек в разных странах, также показали: чем чаще люди обедали или ужинали вместе с другими, тем выше был их уровень эмоционального благополучия. По силе связи этот показатель оказался сопоставимым с занятостью и уровнем доходов.

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Отдельные исследования указывают и на возможное влияние на мозг. В 2025 году японские ученые обнаружили у людей, которые регулярно питаются в одиночестве, меньший объем отдельных участков мозга, связанных с когнитивными функциями, в частности гиппокампа и медиальной височной доли.

Ученые предполагают, что совместное питание может снижать уровень стресса, усиливать социальную поддержку и обеспечивать дополнительную умственную стимуляцию благодаря общению. Вместе с тем исследователи подчеркивают, что выявленные связи не доказывают прямой причинности, но в целом свидетельствуют о пользе регулярных социальных контактов во время еды.

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