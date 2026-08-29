Спільне харчування може знижувати ризик депресії та деменції – BBC

$44.540.0351.860.15
ukenru
00:38 • 988 перегляди
У росії після удару СБУ по "Енгельсу" могло залишитися 37 боєздатних Ту-95МС – Defense Express
23:54 • 3428 перегляди
Трамп оголосив про "найбільшу нафтову угоду в історії" між США та ВенесуелоюPhoto
23:27 • 4408 перегляди
Внаслідок ворожої атаки на Київщину є загиблі, кількість жертв уточнюють – ОВАVideo
20:21 • 14317 перегляди
"Трагедія у Вишневому не стала уроком" – Корецький відреагував на пожежу з детонацією на Київщині
28 серпня, 17:06 • 30141 перегляди
АТБ вводить ліміти, а "Сільпо" — ні: що відбувається з продажем продуктів в Україні
28 серпня, 16:13 • 29264 перегляди
У Міноборони заявили, що ШІ заощаджує до 90% часу на пошук ворожих цілей на фото й відео
Ексклюзив
28 серпня, 14:45 • 39680 перегляди
Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки
28 серпня, 12:36 • 29307 перегляди
ярославський НПЗ після атаки FP-1 втратив близько 40% потужності - Fire PointVideo
28 серпня, 12:21 • 40071 перегляди
МОН радить університетам проводити заняття по суботах: у відомстві пояснили, чи це обов’язково
28 серпня, 11:37 • 21059 перегляди
рф б'є по складах і продовольчій логістиці й знищила подекуди до 90% потужностей, але дефіциту не передбачається - Мінагро 
Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна в Україні
Війна в Україні
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал
Кримінал
Світ
Світ
Київ
Київ
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхаки
Лайфхаки
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Політика Cookie
Правила користування
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Cуб'єкт у сфері онлайн-медіа; ідентифікатор медіа - R40-05926

Ресурс призначений для осіб, які досягли 21-річного віку

Всі права захищені. © 2007 — 2026

Погода
+13°
0м/с
74%
754мм
Популярнi новини
У Німеччині виноград збирають рекордно рано через спеку: очікується, що врожай буде меншим28 серпня, 15:39 • 5848 перегляди
У Харкові російський дрон атакував АЗС: загинула жінка, п’ятеро пораненіPhoto28 серпня, 17:15 • 3854 перегляди
На Житомирській трасі біля Києва стався вибух, попередньо, з подальшою детонацієюVideo28 серпня, 18:41 • 14677 перегляди
На тлі вибухів на трасі Київ - Чоп перекрили рух з 15 по 32 кмPhoto19:02 • 6386 перегляди
На Київщині після атаки рф горять склади - в ОВА закликали жителів не наближатись до місця події через вибухи19:27 • 15337 перегляди
Публікації
Куди поїхати в Україні восени: турагентка назвала найцікавіші напрямки
Ексклюзив
28 серпня, 14:45 • 39681 перегляди
НПЗ зупиняються, флот заблокований, експорт просідає: як українські deepstrike виснажують росіюPhoto28 серпня, 12:59 • 35579 перегляди
МОН радить університетам проводити заняття по суботах: у відомстві пояснили, чи це обов’язково28 серпня, 12:21 • 40072 перегляди
"Тарифні ножиці": деякі пакети Програми медичних гарантій недофінансовані щонайменше на третину28 серпня, 09:56 • 39625 перегляди
При Мінфіні створять робочу групу щодо оподаткування лізингу на користь нерезидентів
Ексклюзив
28 серпня, 09:34 • 39280 перегляди
Актуальнi люди
Дональд Трамп
Володимир Зеленський
Олексій Білошицький
Джон Реткліфф (політик)
Марко Рубіо
Актуальні місця
Україна
Київська область
Сполучені Штати Америки
Німеччина
Харків
Реклама
УНН Lite
Кеті Перрі розповіла, що заборонила 6-річній доньці повторювати витівку з її відомої пісні00:05 • 272 перегляди
Селін Діон вперше за два роки з'явилася на публіці напередодні повернення на сценуPhoto22:05 • 1882 перегляди
У списку фаворитів на роль Джеймса Бонда нове ім'яPhoto28 серпня, 06:30 • 64534 перегляди
Холлі Марі Комбс із "Всі жінки відьми" оголосила про завершення акторської кар'єриPhoto28 серпня, 00:06 • 95215 перегляди
Ніколь Кідман дебютувала в TikTok, показавши закулісся прем’єри "Практичної магії 2"Video27 серпня, 23:06 • 91756 перегляди
Актуальне
Saab JAS 39 Gripen
Dassault Rafale
The Guardian
Соціальна мережа
Financial Times

Спільне харчування може знижувати ризик депресії та деменції – BBC

Київ • УНН

 • 26 перегляди

Дослідження пов’язують харчування в компанії з кращим емоційним станом і когнітивними функціями. Причинність зв’язку не доведена.

Спільне харчування може знижувати ризик депресії та деменції – BBC

Регулярні прийоми їжі разом з іншими людьми можуть позитивно впливати на психічне здоров'я, знижувати ризик депресії та підтримувати когнітивні функції у старшому віці. Про це пише BBC з посиланням на низку досліджень коменсальності – практики спільного споживання їжі, передає УНН.

Деталі

Одне з досліджень за участю 9361 жінка віком від 60 років у Китаї показало зв'язок між кількістю людей за столом і ризиком розвитку депресії. Результат зберігався навіть після врахування загального стану здоров'я, добробуту та того, чи живе людина сама.

Японські дослідники також встановили, що люди віком 65-74 років, які жили з родиною, але регулярно їли на самоті, мали у п'ять разів вищу ймовірність появи депресивних симптомів порівняно з тими, хто харчувався в компанії.

Чому спільні прийоми їжі можуть бути корисними

Спільне споживання їжі є важливим механізмом для встановлення зв'язків, побудови довіри та зв'язку з іншими

– пояснив професор економіки та поведінкової науки Оксфордського університету Ян-Еммануель Де Неве.

Дані Всесвітнього звіту про щастя, який охопив близько 150 тисяч людей у різних країнах, також показали: чим частіше люди обідали або вечеряли разом з іншими, тим вищим був їхній рівень емоційного благополуччя. За силою зв'язку цей показник виявився співставним із зайнятістю та рівнем доходів.

У США схвалили таблетки проти метастатичного раку підшлункової залози27.08.26, 03:37 • 4617 переглядiв

Окремі дослідження вказують і на можливий вплив на мозок. У 2025 році японські вчені виявили у людей, які регулярно харчуються на самоті, менший об'єм окремих ділянок мозку, пов'язаних із когнітивними функціями, зокрема гіпокампа та медіальної скроневої частки.

Науковці припускають, що спільне харчування може знижувати рівень стресу, посилювати соціальну підтримку та забезпечувати додаткову розумову стимуляцію завдяки спілкуванню. Водночас дослідники наголошують, що виявлені зв'язки не доводять прямої причинності, але загалом свідчать про користь регулярних соціальних контактів під час їжі.

Які продукти знижують холестерин, а які можуть його підвищувати19.08.26, 14:19 • 145351 перегляд

Степан Гафтко

СуспільствоЗдоров'яСвіт
Самотність
Китай
Японія