Спільне харчування може знижувати ризик депресії та деменції – BBC

Регулярні прийоми їжі разом з іншими людьми можуть позитивно впливати на психічне здоров'я, знижувати ризик депресії та підтримувати когнітивні функції у старшому віці. Про це пише BBC з посиланням на низку досліджень коменсальності – практики спільного споживання їжі, передає УНН.

Деталі

Одне з досліджень за участю 9361 жінка віком від 60 років у Китаї показало зв'язок між кількістю людей за столом і ризиком розвитку депресії. Результат зберігався навіть після врахування загального стану здоров'я, добробуту та того, чи живе людина сама.

Японські дослідники також встановили, що люди віком 65-74 років, які жили з родиною, але регулярно їли на самоті, мали у п'ять разів вищу ймовірність появи депресивних симптомів порівняно з тими, хто харчувався в компанії.

Чому спільні прийоми їжі можуть бути корисними

Спільне споживання їжі є важливим механізмом для встановлення зв'язків, побудови довіри та зв'язку з іншими – пояснив професор економіки та поведінкової науки Оксфордського університету Ян-Еммануель Де Неве.

Дані Всесвітнього звіту про щастя, який охопив близько 150 тисяч людей у різних країнах, також показали: чим частіше люди обідали або вечеряли разом з іншими, тим вищим був їхній рівень емоційного благополуччя. За силою зв'язку цей показник виявився співставним із зайнятістю та рівнем доходів.

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Окремі дослідження вказують і на можливий вплив на мозок. У 2025 році японські вчені виявили у людей, які регулярно харчуються на самоті, менший об'єм окремих ділянок мозку, пов'язаних із когнітивними функціями, зокрема гіпокампа та медіальної скроневої частки.

Науковці припускають, що спільне харчування може знижувати рівень стресу, посилювати соціальну підтримку та забезпечувати додаткову розумову стимуляцію завдяки спілкуванню. Водночас дослідники наголошують, що виявлені зв'язки не доводять прямої причинності, але загалом свідчать про користь регулярних соціальних контактів під час їжі.

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