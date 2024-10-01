Советник руководителя медуниверситета в Киеве получил подозрение в фиктивном зачислении иностранцев

Правоохранители сообщили о подозрении советнику руководителя одного из столичных медицинских университетов, который за 1800 долларов фиктивно зачислял иностранцев на обучение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева.

Детали

По данным правоохранителей, такой «услугой» пользовались мигранты из разных стран. С помощью советника руководителя медуниверситета мигранты зачислялись «на обучение» в один из международных университетов Киева и таким образом получали визу и студенческий вид, который давал возможность законно находиться на территории Украины в течение 4-5 лет, не учась в вузе.

Следователи задержали советника в его рабочем кабинете во время получения им 33 тысяч гривен от одного из будущих «студентов».

Мужчине сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Потребность в медицинской справке отменена, зачисление на дистанционную форму обучения будет по-новому