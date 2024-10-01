Советник руководителя медуниверситета в Киеве получил подозрение в фиктивном зачислении иностранцев

ukenru
Эксклюзив
Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?
  •  88346 просмотра

Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?

Эксклюзив
Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура
  •  102375 просмотра

Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура

Эксклюзив
Руководство АРМА использовало яхту медведчука для пиара, а не для реальной продажи - экс-секретарь Общественного совета
  •  78363 просмотра

Руководство АРМА использовало яхту медведчука для пиара, а не для реальной продажи - экс-секретарь Общественного совета

Эксклюзив
Социальное сопровождение: как в Киевской области вводят новую услугу для детей во время инклюзивного обучения
  •  100735 просмотра

Социальное сопровождение: как в Киевской области вводят новую услугу для детей во время инклюзивного обучения

Эксклюзив
Психотерапевт рассказал об основных этапах психологической реабилитации военных, прошедших плен
  •  102657 просмотра

Психотерапевт рассказал об основных этапах психологической реабилитации военных, прошедших плен

Эксклюзив
Предоставление убежища в ЕС в 2024 году: Германия остается самой популярной страной, а количество украинских мигрантов уменьшилось
  •  103022 просмотра

Предоставление убежища в ЕС в 2024 году: Германия остается самой популярной страной, а количество украинских мигрантов уменьшилось

Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам
  •  122967 просмотра

Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам

Эксклюзив
Низкая способность АРМА требует немедленных изменений в управлении активами - нардеп
  •  114974 просмотра

Низкая способность АРМА требует немедленных изменений в управлении активами - нардеп

Эксклюзив
Цифровое усыновление: Минсоцполитики будет использовать ИИ для подбора детей и потенциальных родителей
  •  116347 просмотра

Цифровое усыновление: Минсоцполитики будет использовать ИИ для подбора детей и потенциальных родителей

Эксклюзив
Идея ошибочная и социально неадекватная. Эксперт рассказал о работе «клуба белого бизнеса» Гетманцева
30 сентября 2024, 10:34  •  118479 просмотра

Идея ошибочная и социально неадекватная. Эксперт рассказал о работе «клуба белого бизнеса» Гетманцева

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

  •  101433 просмотра
Украина не нуждается в разрешении США для ударов вглубь россии, они могут бить оружием собственного производства - Госдеп

Украина не нуждается в разрешении США для ударов вглубь россии, они могут бить оружием собственного производства - Госдеп

  •  110251 просмотра
День защитников и защитниц Украины: чествуем бойцов на фронте, ветеранов, и память тех, кто отдал жизнь в борьбе с российской агрессией

День защитников и защитниц Украины: чествуем бойцов на фронте, ветеранов, и память тех, кто отдал жизнь в борьбе с российской агрессией

  •  109435 просмотра
США выделили 6,9 млрд долларов на производство бомб для Украины, Японии и Болгарии

США выделили 6,9 млрд долларов на производство бомб для Украины, Японии и Болгарии

  •  108534 просмотра
«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

  •  120367 просмотра
публикации
Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?

Подозрительные связи и коррупционные схемы: глава АРМА Дума и экс-нардеп Писаренко ведут игру за самые дорогие активы?
Эксклюзив

  •  88346 просмотра
Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура

Дело на миллионы или куда исчезли средства из декларации и.о. заместителя председателя ГНС Сокура
Эксклюзив

  •  102375 просмотра
«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

«Карпаты» снова проиграли в футбол, „Шахтер“ теряет очки, первая победа „Оболони“: результат 8 тура УПЛ

  •  120367 просмотра
Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам

Бывший глава Госгеокадастра опроверг обвинения НАБУ относительно земель АТОшников и рассказал как они с экс-министром Сольским «преступно» помогали воинам

  •  122967 просмотра
Трамплин для адаптации: где в Украине местные власти активно помогают переселенцам, живущим в модульных городках

Трамплин для адаптации: где в Украине местные власти активно помогают переселенцам, живущим в модульных городках

  •  123347 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

Всемирный день охраны енотов, День CD-плеера, Международный день вегетарианства. Что еще можно отметить 1 октября

  •  101433 просмотра
Netflix показал первые кадры со съемок фильма "Острые козырьки"

Netflix показал первые кадры со съемок фильма "Острые козырьки"

  •  65609 просмотра
30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

30 сентября: Всеукраинский день библиотек, Международный день переводчика

30 сентября 2024, 03:07  •  111145 просмотра
В Китае установили мировой рекорд - в небо подняли более 7,5 тысяч дронов

В Китае установили мировой рекорд - в небо подняли более 7,5 тысяч дронов

29 сентября 2024, 21:56  •  100544 просмотра
Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

Пять долгожданных премьер октября: что посмотреть

29 сентября 2024, 15:24  •  121556 просмотра
Актуальное
Советник руководителя медуниверситета в Киеве получил подозрение в фиктивном зачислении иностранцев

Советник руководителя медуниверситета в Киеве получил подозрение в фиктивном зачислении иностранцев

Киев  •  УНН

1 октября 2024, 11:39  •  3652 просмотра

Read in English

Полиция Киева подозревает советника руководителя медуниверситета в фиктивном зачислении иностранцев за 1800 долларов. Задержанному грозит до 7 лет лишения свободы за получение неправомерной выгоды.

Правоохранители сообщили о подозрении советнику руководителя одного из столичных медицинских университетов, который за 1800 долларов фиктивно зачислял иностранцев на обучение. Об этом УНН сообщает со ссылкой на полицию Киева. 

Детали

По данным правоохранителей, такой «услугой» пользовались мигранты из разных стран. С помощью советника руководителя медуниверситета  мигранты зачислялись «на обучение» в один из международных университетов Киева и таким образом получали визу и студенческий вид, который давал возможность законно находиться на территории Украины в течение 4-5 лет, не учась в вузе.

Следователи задержали советника в его рабочем кабинете во время получения им 33 тысяч гривен от одного из будущих «студентов».

Мужчине сообщили о подозрении в получении неправомерной выгоды, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Потребность в медицинской справке отменена, зачисление на дистанционную форму обучения будет по-новому6 августа 2024, 14:19 • 13689 просмотров

Татьяна Краевская

Татьяна Краевская

КиевКриминал и ЧП
ukrainaУкраина
kievКиев