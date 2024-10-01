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Радник керівника медуніверситету в Києві отримав підозду у фіктивному зарахуванні іноземців

Радник керівника медуніверситету в Києві отримав підозду у фіктивному зарахуванні іноземців

Київ • УНН

 • 19747 перегляди

Поліція Києва підозрює радника керівника медуніверситету у фіктивному зарахуванні іноземців за 1800 доларів. Затриманому загрожує до 7 років позбавлення волі за одержання неправомірної вигоди.

Правоохоронці повідомили про підозру раднику керівника одного зі столичних медичних університетів, який за 1800 доларів фіктивно зараховував іноземців на навчання. Про це УНН повідомляє із посиланням на поліцію Києва. 

Деталі

За даними правоохоронців, такою "послугою" користувалися мігранти з різних країн. За допомогою радника керівника медуніверситету  мігранти зараховувались "на навчання" до одного з міжнародних університетів Києва й таким чином отримували візу й студентську посвідку, яка надавала можливість законно перебувати на території України протягом 4-5 років, не навчаюсь у виші.

Слідчі затримали радника у його робочому кабінеті під час отримання ним 33 тисяч гривень від одного з майбутніх "студентів".

Чоловікові повідомили про підозру в одержанні неправомірної вигоди, йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до семи років.

Потреба у медичній довідці скасована, зарахування на дистанційну форму навчання буде по-новому06.08.24, 17:19 • 14028 переглядiв

Тетяна Краєвська

Тетяна Краєвська

КиївКримінал та НП
ukrainaУкраїна
kyivКиїв

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