Потребность в медицинской справке отменена, зачисление на дистанционную форму обучения будет по-новому

Министерство науки и образования Украины приняло решение: медсправка для зачисления школьников на дистанционную или индивидуальную форму обучения теперь не нужна. Пишет УНН со ссылкой на пресс-службу образовательного омбудсмена.

Детали

МОН приняло изменения, согласно которым руководитель учебного заведения теперь не имеет права требовать у родителей справку № 086/о при зачислении ребенка в заведение общего среднего образования на дистанционную или индивидуальную форму получения образования. Родители соответственно не обязаны предоставлять указанную медицинскую справку.

В феврале 2024 года, во время общественного обсуждения проекта этого приказа, Служба образовательного омбудсмена присылала ряд предложений, в частности об отмене требования предоставления медицинской справки при зачислении на дистанционную форму обучения.

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По информации образовательного омбудсмена:

Поступали обращения от руководителей учебных заведений, а также родителей соискателей образования относительно требования наличия медицинского осмотра у соискателей образования, обучающихся по дистанционной или индивидуальной форме. Требование предоставления медицинской справки препятствовало детям, находящимся на временно оккупированных территориях, за рубежом или внутренне перемещенным детям, которые дистанционно продолжали обучение в своем заведении, получать доступ к украинскому образованию - сообщил образовательный омбудсмен.

Отмечалось, что пройти медицинский осмотр для зачисления в учебное заведение Украины, находясь за рубежом или на ВОТ, дети не имеют возможности. Это нарушало их права и нивелировало желание этих детей и родителей получать образование в учебном заведении Украины и таким образом поддерживать связь с Украиной.

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