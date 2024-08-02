Министр образования и науки Украины Оксен Лисовой заявил, что МОН уже работает над новыми критериями финансирования высших учебных заведений, одним из таких будет трудоустройство после окончания заведения. Об этом он сказал во время рабочего визита в Николаевскую область, передает корреспондент УНН.

Детали

Лисовой говорит, что существует такое понятие как фиктивный человеческий капитал: когда диплом специалиста выдается человеку, но он не работает по этому диплому.

Мы думаем, что профинансировали государственным заказом, скажем, 5 000 инженеров, но эти инженеры работают в сфере услуг - официантами, баристами или курьерами, - говорит Лисовой.

Он отметил, что государство выделило средства на их обучение, а инвестиции являются достаточно высокими, если сравнить с другими странами.

Мы работаем над критериями финансирования высших учебных заведений, и сейчас дискутируем вопрос введения такого критерия, как трудоустройство после окончания заведения. Если мы придем к согласию о введении этого критерия в формулу финансирования высших учебных заведений, это будет влиять на финансирование этих заведений, - рассказал министр.

По его словам, отдельным вопросом в сфере высшего образования являются гранты на обучение, которые в этом году были введены на общую сумму 308 млн грн. Эти средства выделяются непосредственно гражданину. Ранее средства государственного заказа поступали в университет, который набирал студентов. Если студенту не нравилось обучение и он переходил в другой университет, то переходил на контрактную форму обучения или на госзаказ, если было место.

Здесь же другая механика: деньги даются на обучение студенту. Если студенту не понравилось в одном университете, он может забрать свои деньги и пойти в другой университет. Это эксперимент, который осуществляется по поручению президента Украины Владимира Зеленского, и мы посмотрим, как он сработает в этом году. Это интересный эксперимент, и я убежден, что это правильная философия, - добавил Лисовой.

Напомним

Ранее вице-премьер-министр - министр цифровой трансформации Михаил Федоров сообщал, что Верховная Рада приняла в первом чтении законопроект о реформе финансирования высшего образования (№10399), предусматривающий введение грантов на обучение.