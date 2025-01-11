Совет ЕС продлил и расширил санкции против Венесуэлы

ukenru
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны
 • 73072 просмотра

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал
 • 109516 просмотра

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Эксклюзив
Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами
 • 110540 просмотра

Янченко: Изменения в процедуре увольнения руководителя АРМА - правильный шаг, новое назначение может быть не за горами

Эксклюзив
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
 • 133143 просмотра

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль
 • 112753 просмотра

Украина получила 3 млрд евро первого транша от ЕС за счет замороженных активов рф - Шмыгаль

Эксклюзив
Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года
 • 109888 просмотра

Эксперт спрогнозировал, на сколько упадет гривна до конца года

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году
 • 104498 просмотра

Впервые в истории: глобальная температура превысила критическую границу 1,5°C в 2024 году

Эксклюзив
Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю
 • 88112 просмотра

Коалиция бизнес-сообществ призвала нового главу ГНС к сотрудничеству: время творить новую историю

Эксклюзив
Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)
 • 107161 просмотра

Кто виноват в росте цен на лекарства: аптеки или производители? Мнения украинцев (Видео)

Эксклюзив
Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии
 • 121070 просмотра

Критерии под себя: адвокат рассказал, как в АРМА раздавали премии

Рубрики
Главная
Главная
политика
политика
Война
Война
Экономика
Экономика
Общество
Общество
Криминал и ЧП
Криминал и ЧП
Наши за границей
Наши за границей
Новости Мира
Новости Мира
Киев
Киев
Киевская область
Киевская область
Здоровье
Здоровье
Технологии
Технологии
спорт
спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новости Бизнеса
Новости Бизнеса
публикации
Эксклюзивы
Меню
Теги
Авторы
Об агентстве
Реклама
Архив

Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

Все права защищены. © 2007 — 2024

Популярные новости
В течение первой половины года на ВОТ планируют увеличить количество призывников - ЦНС

В течение первой половины года на ВОТ планируют увеличить количество призывников - ЦНС

 • 31094 просмотра
Суд США приговорил Трампа к безусловному освобождению по делу со Сторми Дэниелс

Суд США приговорил Трампа к безусловному освобождению по делу со Сторми Дэниелс

 • 22193 просмотра
Прозвучали по меньшей мере четыре взрыва: оккупанты продолжают атаковать Запорожье

Прозвучали по меньшей мере четыре взрыва: оккупанты продолжают атаковать Запорожье

 • 24675 просмотра
Преступники должны платить за свои преступления: Зеленский отреагировал на новый пакет санкций США против рф

Преступники должны платить за свои преступления: Зеленский отреагировал на новый пакет санкций США против рф

 • 33424 просмотра
Британия вслед за США объявила о санкциях против российской нефтяной промышленности

Британия вслед за США объявила о санкциях против российской нефтяной промышленности

 • 24026 просмотра
публикации
Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

Теневой флот россии: обход санкций, экологические угрозы и финансирование войны

 • 73072 просмотра
Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

Огонь в Калифорнии уничтожил имения Пэрис Хилтон, Бритни Спирс и мамы Бейонсе: кто еще пострадал

 • 109516 просмотра
Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

Права людей-бабочек игнорируют: что происходит на рынке повязок для пациентов с буллезным эпидермолизом

 • 99089 просмотра
Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах

Сотрудничество, которое меняет судьбы: как "SOS Детские Деревни" работают в Броварах
Эксклюзив

 • 133143 просмотра
Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

Любовь стерпит все: несмотря на уголовное дело и подозрения в нарушении антикоррупционного законодательства Гетманцев взял помощником Сокура

 • 115434 просмотра
Реклама
Актуальные люди
Актуальные места
Реклама
УНН Lite
Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

Исследование: когда жена зарабатывает больше - психическое здоровье пары под угрозой

 • 61040 просмотра
Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

Звезда "Игры престолов" может сыграть Бейлана Сколла в "Звездных войнах"

 • 107185 просмотра
Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

Принц Уильям опубликовал трогательное послание Кейт на ее 43-й день рождения

 • 115520 просмотра
Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

Дэниел Крейг получит престижную премию за выдающиеся достижения в кинематографе

 • 123168 просмотра
Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

Продажи музыки в Великобритании достигли 20-летнего максимума

 • 121373 просмотра
Актуальное
Совет ЕС продлил и расширил санкции против Венесуэлы

Совет ЕС продлил и расширил санкции против Венесуэлы

Киев  •  УНН

 • 2006 просмотра

Read in English

Совет ЕС добавил 15 новых лиц в санкционный список Венесуэлы и продлил ограничения до 2026 года. Всего под санкциями находятся 69 человек, которым заморожены активы и запрещен въезд в ЕС.

Совет Европейского Союза расширил санкции против Венесуэлы еще на 15 человек и продлил их действие до 10 января 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в ЕС решили расширить санкции еще на 15 человек из-за поствыборных событий в Венесуэле, а также отсутствия диалога, который "ведет к восстановлению демократии и верховенства права".

Санкции коснутся лиц, которые в частности являются членами национального избирательного совета Венесуэлы, сил безопасности и которые причастны к судебной власти.

Эти решения были приняты в свете постоянных действий, подрывающих демократию и верховенство права, а также продолжающихся нарушений прав человека и репрессий против гражданского общества и демократической оппозиции

- говорится в сообщении пресс-службы.

Всего под санкции подпадают 69 человек. В пресс-службе сообщили, что ограничения предусматривают среди прочего замораживание активов и запрет на поездки в Европейском Союзе.

В то же время Совет ЕС возобновил ограничения на поездки для четырех подсанкционных лиц: они были временно остановлены в мае 2024 года для организации инклюзивных и конкурентных выборов в Венесуэле в прошлом году.

Напомним

США вводят масштабные санкции против российской нефтяной отрасли, включая 180 судов и ведущие компании. На фоне этих ограничений мировые цены на нефть выросли до самого высокого уровня с октября.

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

политикаНовости Мира
sovet-yevropeiskogo-soyuzaСовет Европейского Союза
venesuelaВенесуэла
yevropeiskii-soyuzЕвропейский Союз
soedinennie-shtatiСоединенные Штаты

Обратиться по вопросам размещения рекламы