Совет ЕС продлил и расширил санкции против Венесуэлы

Совет Европейского Союза расширил санкции против Венесуэлы еще на 15 человек и продлил их действие до 10 января 2026 года. Об этом сообщила пресс-служба Совета ЕС, передает УНН.

Детали

Отмечается, что в ЕС решили расширить санкции еще на 15 человек из-за поствыборных событий в Венесуэле, а также отсутствия диалога, который "ведет к восстановлению демократии и верховенства права".

Санкции коснутся лиц, которые в частности являются членами национального избирательного совета Венесуэлы, сил безопасности и которые причастны к судебной власти.

Эти решения были приняты в свете постоянных действий, подрывающих демократию и верховенство права, а также продолжающихся нарушений прав человека и репрессий против гражданского общества и демократической оппозиции - говорится в сообщении пресс-службы.

Всего под санкции подпадают 69 человек. В пресс-службе сообщили, что ограничения предусматривают среди прочего замораживание активов и запрет на поездки в Европейском Союзе.

В то же время Совет ЕС возобновил ограничения на поездки для четырех подсанкционных лиц: они были временно остановлены в мае 2024 года для организации инклюзивных и конкурентных выборов в Венесуэле в прошлом году.

Напомним

США вводят масштабные санкции против российской нефтяной отрасли, включая 180 судов и ведущие компании. На фоне этих ограничений мировые цены на нефть выросли до самого высокого уровня с октября.