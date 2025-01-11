Рада ЄС продовжила й розширила санкції проти Венесуели

Рада Європейського Союзу розширила санкції проти Венесуели ще на 15 осіб та продовжила їх дію до 10 січня 2026 року. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що в ЄС вирішили розширити санкції ще на 15 осіб через поствиборчі події у Венесуелі, а також відсутність діалогу, який "веде до відновлення демократії та верховенства права".

Санкції торкнуться осіб, які зокрема є членами національної виборчої ради Венесуели, сил безпеки та які причетні до судової влади.

Ці рішення були ухвалені у світлі постійних дій, що підривають демократію та верховенство права, а також порушень прав людини та репресій проти громадянського суспільства і демократичної опозиції, що тривають