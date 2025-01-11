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Рада ЄС продовжила й розширила санкції проти Венесуели

Рада ЄС продовжила й розширила санкції проти Венесуели

Київ • УНН

 • 31522 перегляди

Рада ЄС додала 15 нових осіб до санкційного списку Венесуели та продовжила обмеження до 2026 року. Загалом під санкціями перебувають 69 осіб, яким заморожено активи та заборонено в'їзд до ЄС.

Рада Європейського Союзу розширила санкції проти Венесуели ще на 15 осіб та продовжила їх дію до 10 січня 2026 року. Про це повідомила пресслужба Ради ЄС, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що в ЄС вирішили розширити санкції ще на 15 осіб через поствиборчі події у Венесуелі, а також відсутність діалогу, який "веде до відновлення демократії та верховенства права".

Санкції торкнуться осіб, які зокрема є членами національної виборчої ради Венесуели, сил безпеки та які причетні до судової влади.

Ці рішення були ухвалені у світлі постійних дій, що підривають демократію та верховенство права, а також порушень прав людини та репресій проти громадянського суспільства і демократичної опозиції, що тривають

- йдеться у дописі пресслужби.

Загалом під санкції підпадають 69 осіб. У Пресслужбі повідомили, що обмеження передбачають серед іншого замороження активів та заборони на поїздки в Європейському Союзі.

Водночас Рада ЄС відновила обмеження на поїздки для чотирьох підсанкцйних осіб: вони були тимчасово зупинені у травні 2024 року для організації інклюзивних і конкурентних виборів у Венесуелі торік.

Нагадаємо

США запроваджують масштабні санкції проти російської нафтової галузі, включаючи 180 суден та провідні компанії. На тлі цих обмежень світові ціни на нафту зросли до найвищого рівня з жовтня.

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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