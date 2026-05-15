Совет Украина–НАТО соберется в формате неформального ужина 21 мая в Швеции

Заседание Совета Украина–НАТО в формате неформального ужина состоится 21 мая в шведском Хельсингборге в рамках встречи министров иностранных дел стран Альянса. Об этом сообщает НАТО, передает УНН.

Детали

Согласно программе мероприятия, неформальный ужин членов Совета Украина–НАТО состоится 21 мая. Его будет принимать министр иностранных дел Швеции Мария Мальмер Стенергард.

Рютте предлагает странам НАТО выделять 0,25 процента ВВП для Украины

В мероприятии также примут участие король Швеции Карл XVI Густав, королева Сильвия и премьер-министр страны Ульф Кристерссон.

Встреча министров иностранных дел стран НАТО будет проходить в Хельсингборге 21–22 мая.

Членство Украины в НАТО пока недоступно, поэтому нужен Европейский оборонный союз – Кубилюс