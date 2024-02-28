Сотни тысяч просят эвакуироваться из-за опасности лесного пожара в Австралии
Киев • УНН
Сотни тысяч жителей юго-восточной Австралии получили приказ об эвакуации, поскольку экстремальная жара и катастрофическая опасность лесных пожаров угрожали масштабными лесными пожарами.
Нескольким сотням тысяч жителей юго-восточной Австралии приказали эвакуироваться, поскольку сильная жара может вызвать распространение масштабных лесных пожаров, пишет Reuters, передает УНН.
Детали
Предупреждение о чрезвычайной опасности лесных пожаров было объявлено на значительных частях штата Виктория, который сталкивается с худшими условиями за последние четыре года.
Чрезвычайные рейтинги пожаротушения были выданы для больших частей Виктории, а регион Виммера на западе получил катастрофический рейтинг, самый высокий уровень предупреждения.
Милдура, сельский город с населением около 56 000 человек, может достигать 45 градусов по Цельсию (113 градусов по Фаренгейту), сообщило Бюро метеорологии.
Потенциальная зона воздействия пожара, которая охватывает несколько сельских городов, была определена, поскольку чиновники призвали около 30 000 жителей покинуть свои дома до утра среды.
"Сегодняшний день будет очень сложным для пожарных. Сегодня один из тех дней, когда общинам может понадобиться принять немедленные меры в очень короткий срок
Сотни пожарных до сих пор боролись с большим пожаром вблизи города Балларат, в 95 км (60 миль) к западу от Мельбурна. Огонь, который пылает с прошлого четверга, уже уничтожил шесть домов, убил скот и сжег более 20 000 гектаров (200 квадратных километров).
Австралия ввела санкции против россиян, причастных к смерти Навального26 февраля 2024, 14:00 • 19730 просмотров
Сотни тысяч просят эвакуироваться из-за опасности лесного пожара в Австралии
Сотни тысяч жителей юго-восточной Австралии получили приказ об эвакуации, поскольку экстремальная жара и катастрофическая опасность лесных пожаров угрожали масштабными лесными пожарами.
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