Сотні тисяч просять евакуюватися через небезпеку лісової пожежі в Австралії
Київ • УНН
Сотні тисяч жителів південно-східної Австралії отримали наказ про евакуацію, оскільки екстремальна спека і катастрофічна небезпека лісових пожеж загрожували масштабними лісовими пожежами.
Декільком сотням тисяч жителів південно-східної Австралії наказали евакуюватися, оскільки сильна спека може спричинити поширення масштабних лісових пожеж, пише Reuters, передає УНН.
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Попередження про надзвичайну небезпеку лісових пожеж було оголошено на значних частинах штату Вікторія, який стикається з найгіршими умовами за останні чотири роки.
Надзвичайні рейтинги пожежогасіння були видані для великих частин Вікторії, а регіон Віммера на заході отримав катастрофічний рейтинг, найвищий рівень попередження.
Мілдура, сільське місто з населенням близько 56 000 осіб, може досягати 45 градусів за Цельсієм (113 градусів за Фаренгейтом), повідомило Бюро метеорології.
Потенційна зона впливу пожежі, яка охоплює кілька сільських міст, була визначена, оскільки чиновники закликали близько 30 000 жителів залишити свої домівки до ранку середи.
"Сьогоднішній день буде дуже складним для пожежників. Сьогодні один із тих днів, коли громадам може знадобитися вжити негайних заходів у дуже короткий термін
Сотні пожежників досі боролися з великою пожежею поблизу міста Балларат, за 95 км (60 миль) на захід від Мельбурна. Вогонь, який палає з минулого четверга, вже знищив шість будинків, убив худобу та спалив понад 20 000 гектарів (200 квадратних кілометрів).
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