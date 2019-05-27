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ВТО заставила ЕС увеличить квоты на ввоз мяса птицы из Китая

ВТО заставила ЕС увеличить квоты на ввоз мяса птицы из Китая

Киев  •  УНН

 • 5910 просмотра

КИЕВ. 27 мая. УНН. Китай рекордно нарастил экспорт курятины в страны Европейского Союза (ЕС). Об этом пишет xinhuanet, передает УНН.

Сообщается, что в апреле текущего года экспорт мяса птицы из Китая в Европу достиг шестилетнего максимума.

"В апреле текущего года провинция Шаньдун экспортировала в ЕС 4 тыс. 97 тонн продукции птицеводства на сумму 100 млн юаней (14,5 млн США), что на 32,2% и 48% больше в весовом и денежном выражении, чем годом ранее", - пишет издание, уточняя, что сегодня Шандун является единственной провинцией, осуществляющей поставки мяса птицы в ЕС.

Отмечается, что Китаю удалось нарастить экспорт мяса птицы в Европу благодаря увеличению тарифных квот. Длительное время ЕС отказывалась увеличивать квоты, ссылаясь на вспышки птичьего гриппа, которые бушевали в Азии в период с 2006 по 2008 год. Со временем вспышки прекратились, но ЕС не спешил увеличивать квоты на экспорт китайского продукта.

В связи с этим, в апреле 2015 года Китай обратился во Всемирную торговую организацию (ВТО) с жалобой на ЕС. Спор между Китаем и ЕС длился несколько лет.

В апреле 2018 года Китай и ЕС достигли окончательного соглашения о новых тарифных квотах, которые на сегодня составляют 5 тыс. на куриное мясо и 6 тыс. тонн на утиное.

В то же время увеличивать квоты на экспорт курятины Украине, которая является одним из главных поставщиков мяса птицы в ЕС, Европа не спешит. Еврокомиссия внесла соответствующее предложение еще в марте, но бунт подняли местные фермеры. Последним все тяжелее стало конкурировать с Украиной и украинской курятиной "по доступной цене".

Дошло до того, что европейцы в открытой форме стали дискредитировать Украину и публиковать в местных СМИ фейки.

"Квотный" вопрос обсуждается нынче в Европе, о деталях переговоров пока не сообщают. Национальные интересы отстаивает Представительство Украины в ЕС.

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