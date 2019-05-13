Конкурентная война Украина-ЕС: отечественные экспортеры нашли защитников в Европе
Киев • УНН
КИЕВ. 13 мая. УНН. Правительство Украины понимает и работает над проблематикой продвижения и защиты интересов украинских экспортеров на перспективных рынках сбыта, в частности на рынке ЕС. Об этом сообщили УНН в Представительстве Украины при Европейском Союзе, комментируя попытки европейцев заблокировать украинский агроэкспорт, в частности курятины.
В Представительстве отметили, что в настоящее время продолжается переговорный процесс между Украиной и ЕС по корректировке условий торговли отдельными категориями мяса птицы в рамках Соглашения об ассоциации.
Отметим, что в ЕС вроде бы согласились увеличить квоты на ввоз украинской курятины, но этот шаг навстречу Украине вызвал бурную реакцию среди местных фермеров. Последние пытаются сдержать экспорт украинской курятины, которая за последние годы стала суперпопулярной среди европейских потребителей благодаря своему конкурентному преимуществу - доступной цене.
Для этого европейские фермеры даже подключили лобби в лице депутатов Европарламента, которые в свою очередь призывают Европейский банк реконструкции и развития остановить кредитование украинских производителей.
Интересы же украинской стороны взялись защищать представители Украины в ЕС.
"Украинская сторона прилагает все усилия, чтобы в указанной сделке интересы украинских экспортеров мяса птицы были максимально защищены, с учетом важности партнерских отношений Украины с Европейским Союзом как крупнейшим рынком сбыта украинского экспорта", - отметили в Представительстве Украины при Европейском Союзе.
Ранее УНН сообщал, что в прошлом году Украина поднялась на 6-е место в мировом рейтинге экспортеров курятины, обогнав Россию и Канаду. В странах ЕС Украина - среди трех главных поставщиков.