Конкурентна війна Україна-ЄС: вітчизняні експортери знайшли захисників в Європі
Київ • УНН
КИЇВ. 13 травня. УНН. Уряд України розуміє і працює над проблематикою просування і захисту інтересів українських експортерів на перспективних ринках збуту, зокрема на ринку ЄС. Про це повідомили УНН в Представництві України при Європейському Союзі, коментуючи спроби європейців заблокувати український агроекспорт, зокрема курятини.
У Представництві зазначили, що нині триває переговорний процес між Україною та ЄС щодо коригування умов торгівлі окремими категоріями м’яса птиці в рамках Угоди про асоціацію.
Зазначимо, що в ЄС начебто погодилися збільшити квоти на ввіз української курятини, але цей крок на зустріч Україні викликав бурхливу реакцію cеред місцевих фермерів. Останні намагаються стримати експорт української курятини, яка за останні роки стала суперпопулярною серед європейських споживачів завдяки своїй конкурентній перевазі — доступній ціні.
Для цього європейські фермери навіть підключили лобі в особі депутатів Європарламенту, які в свою чергу закликають Європейський банк з реконструкції та розвитку зупинити кредитування українських виробників.
Інтереси ж української сторони взялися захищати представники України в ЄС.
“Українська сторона докладає всіх зусиль, щоб у зазначеній угоді інтереси українських експортерів м’яса птиці були максимально захищені, з урахуванням важливості партнерських відносин України з Європейським Союзом як найбільшим ринком збуту українського експорту”, — наголосили у Представництві України при Європейському Союзі.
Раніше УНН повідомляв, що торік Україна піднялася на 6-те місце у світовому рейтингу експортерів курятини, обігнавши Росію і Канаду. У країнах ЄС Україна — серед трьох головних постачальників.