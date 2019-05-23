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ЕБРР не отказывал МХП в кредите, дезинформацию запустили европейцы

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 23 мая. УНН. Информация австрийского издания "Kurier" об отказе в кредитовании украинской компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП) со стороны Европейского банка реконструкции и развития не соответствует действительности. Об этом УНН сообщили в ЕБРР.

Там уточнили, что решение о выделении очередного кредита украинской компании еще не принято. Рассмотрение вопроса запланировано на 19 июня текущего года. Соответственно, об отказе речи быть не может.

"Информация издания Курьер (Kurier) не выдерживает никакой критики, поскольку проект даже не выносился на рассмотрение акционеров ЕБРР", - отметили в пресс-службе банка.

Напомним, австрийцы пытаются заблокировать выделение кредита МХП, поскольку, по их мнению, украинцы начали вытеснять местных фермеров с рынков ЕС.

Одним из главных лоббистов выступает министр сельского хозяйства Австрии Элизабет Кёстингер, которая нынче баллотируется в Европарламент (выборы состоятся в конце мая) и которая, как полагают украинские эксперты, избрала тактику дискредитации Украины в качестве своей пиар-кампании на выборах. 

Также напомним, конкурентная война между европейцами и украинцами за международные рынки началась спустя всего три года действия Соглашения об ассоциации с ЕС в части свободной торговли, когда Украине пообещали рынок ЕС в обмен на отказ от рынка России. 

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