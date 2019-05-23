ЄБРР не відмовляв МХП у кредиті, дезінформацію запустили європейці
Київ • УНН
КИЇВ. 23 травня. УНН. Інформація австрійського видання "Kurier" про відмову в кредитуванні української компанії "Миронівський хлібопродукт" (МХП) з боку Європейського банку реконструкції і розвитку не відповідає дійсності. Про це УНН повідомили у ЄБРР.
Там уточнили, що рішення про виділення чергового кредиту українській компанії ще не ухвалено. Розгляд питання запланований на 19 червня поточного року. Відповідно, про відмову йтися не може.
"Інформація видання Кур'єр (Kurier) не витримує жодної критики, оскільки проект навіть не виносився на розгляд акціонерів ЄБРР", - відзначили в прес-службі банку.
Нагадаємо, австрійці намагаються заблокувати виділення кредиту МХП, оскільки, на їхню думку, українці почали витісняти місцевих фермерів з ринків ЄС.
Одним з головних лобістів виступає міністр сільського господарства Австрії Елізабет Кьостінгер, яка нині балотується до Європарламенту (вибори відбудуться наприкінці травня), і, яка, як вважають українські експерти, обрала тактику дискредитації України як свою піар-кампанію на виборах.
Також нагадаємо, конкурентна війна між європейцями та українцями за міжнародні ринки почалася лише через три роки дії Угоди про асоціацію з ЄС в частині вільної торгівлі, коли Україні пообіцяли ринок ЄС в обмін на відмову від ринку Росії.