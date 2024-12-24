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Сохранение национальной идентичности украинцев в рф: Кабмин одобрил план

Сохранение национальной идентичности украинцев в рф: Кабмин одобрил план

Киев  •  УНН

 • 2787 просмотра

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Правительство одобрило план СНБО по сохранению национальной идентичности украинцев в рф и на исторически населенных ими землях. План предусматривает сбор свидетельств о преступлениях, противодействие пропаганде и освещение истории украинцев в образовательных программах.

Кабинет министров одобрил план действий Совета национальной безопасности и обороны по сохранению национальной идентичности украинцев в рф, в том числе на исторически населенных ими землях. Об этом сообщил народный депутат Алексей Гончаренко, передает УНН.

Детали

"Кабмин одобрил план СНБО по сохранению национальной идентичности украинцев в рф", - сообщил Гончаренко.

По его словам, основные пункты этого плана предусматривают следующее

- сбор и изучение фактов и свидетельств о преступлениях, совершенных против украинцев, проживавших или проживающих на территории рф, исторически населенных этническими украинцами, о политике принудительной русификации, политических репрессиях и депортации украинцев;

- активизация работы против пропаганды россии по истории настоящего украинцев и порабощенных рф народов;

- развитие взаимодействия между украинцами и порабощенными народами рф;

- подготовка и распространение материалов о более чем тысячелетней истории создания государства, исторические связи земель, где проживают этнические украинцы;

- освещение в образовательных программах и учебниках истории этнических украинцев на исторически населенных ими землях в пределах рф.

Дополнение

В январе подписал указ "Об исторически населенных украинцами территориях российской федерации". Среди прочего, указ предусматривает поручение Кабмину разработать и внести на рассмотрение СНБО план действий по сохранению национальной идентичности украинцев в РФ, в том числе на исторически населенных ими землях (на Кубани, Стародубщине, Северной и Восточной Слобожанщине в пределах современных Краснодарского края, Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ростовской областей рф).

В частности, правительство должно было предусмотреть:

- проработка вопроса относительно сбора и изучения фактов и свидетельств о преступлениях, совершенных против украинцев, проживающих (проживавших) на территориях россии, исторически населенных этническими украинцами, о политике принудительной русификации, политических репрессиях и депортациях в отношении украинцев, восстановление и сохранение исторической памяти, в том числе о создании центра по указанным вопросам;

- активизацию работы по противодействию дезинформации и пропаганде рф относительно истории и настоящего украинцев в России и всех порабощенных ею народов с привлечением отечественных и зарубежных ученых, экспертов, представителей украинской общественности за рубежом и организаций зарубежных украинцев к подготовке и проведению мероприятий, направленных на развенчание российских мифов об Украине;

- развитие взаимодействия между украинцами и порабощенными россией народами;

- обеспечение совместно с Национальной академией наук Украины подготовки и распространения в Украине и мире материалов о более чем тысячелетней истории украинского государства, исторические связи земель, населенных этническими украинцами, с украинскими национальными государственными образованиями в разные исторические периоды;

- освещение в учебных программах и учебниках для учебных заведений правдивой истории этнических украинцев на исторически населенных ими землях в пределах рф.

Павел Башинский

Павел Башинский

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