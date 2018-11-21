Сегодня решится судьба Интерпола: в Дубае выбирают нового президента организации

КИЕВ. 21 ноября. УНН. По состоянию на 20 ноября на пост руководителя были выдвинуты две кандидатуры - кореец Ким Йонг Ян и россиянин Александр Прокопчук, действующий вице-президент Интерпола и брат украинского дипломата, возможность избрания которого вызывает обеспокоенность ряда государств цивилизованного мира, передает УНН.

Как сообщили в Интерполе, выборы в Исполнительного Комитета ICPO (Интерпола), в том числе избрание президента, состоятся утром среды, 21 ноября, во время закрытой сессии.



После закрытия Генеральной Ассамблеи, которое состоится сегодня же, Генеральный секретарь организации Юрген Шток проведет пресс-конференцию, на которой озвучит ключевые результаты Ассамблеи, в частности результаты голосования.



Отметим, что только накануне Шток имел личную встречу и беседу с министром внутренних дел Украины Арсением Аваковым. Последний во время переговоров выразил обеспокоенность российской кандидатурой в президенты Интерпола.



Обращение Генсека Интерпола ожидается в 14:30 по местному времени (12:30 по Киеву).



В ICPO также объяснили УНН процедуру сегодняшнего голосования и представленных кандидатов.



"Президент избирается через две трети голосов", - пояснили в Интерполе. - Любая страна-член может выдвинуть кандидата на сессии Генеральной Ассамблеи до дня выборов. Все голоса имеют одинаковый вес и не имеет права вето. По состоянию на вторник, 20 ноября, официально представлены две кандидатуры на пост президента".



Как и предрекали ранее СМИ, кандидатами в Президенты Интерпола стали старший вице-президент, который пока временно возглавляет ICPO, 57-летний Ким Йонг Ян из Южной Кореи, и россиянин Александр Прокопчук, также 57 лет, который с 2016 года является вице-президентом Интерпола.



Про корейского кандидата известно не так много. Ким родился в Южной Корее и является офицером корейской полиции. В период с 2015 по 2018 годы Ким был назначен вице-президентом, который представляет Азию в исполнительном комитете Интерпола, а с осени 2018 кореец временно исполнял обязанности Президента организации.



Кандидат номер два - Александр Прокопчук, генерал-майор российской полиции, уроженец Украины при СССР, который, в частности, первое свое образование - филологическое - получил в Киевском государственном университете имени Тараса Шевченко. Позже, правда, Прокопчук переехал в Москву, где кардинально изменил вид деятельности. В 90-е он занимать должность в тогдашнем министерстве международного сотрудничества, в начале 00-х работал в налоговой сфере, а в 2003 году, после того, как налоговую полицию в России отменили, а ее функции передали МВД, началась работа Прокопчук в российских силовых структурах.



Пожалуй, наибольший резонанс в информационном пространстве относительно биографии российского кандидата вызвало сообщение о том, что младший брат Александра, Игорь Прокопчук является действующим Постпредом Украины при ОБСЕ и уже более 8 лет представляет Украину за рубежом.



Сразу после сообщения в украинском МИД встали на защиту младшего Прокопчука, отметив, что "за все время после начала российской вооруженной агрессии против Украины не имели места никакие действия, которые могли бы скомпрометировать Постоянного представителя Украины при ОБСЕ" Игоря.



Вместе с тем к его старшему брату Александру в Украине относятся куда более скептически.



Так, народный депутат Антон Геращенко назвал российского кандидата в главы ICPO "кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрированым в Интерпол".



Более того, по словам министра внутренних дел Украины Арсена Авакова, в случае, если Прокопчука все же изберут в президенты, Украина рассмотрит вопрос о приостановлении своего членства в ІСРО.



Отметим, что Украина стала далеко не единственным государством, которое пригрозило выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин.



Депутат Европейского парламента Ребекка Хармс первой призвала страны ЕС покинуть организацию в случае избрания Прокопчука.



Ее призыв услышали, в частности, в Литве, а также в Соединенном Королевстве.



Кроме того, недовольство кандидатом от РФ выразили ведущие политики США и Германии.



Напомним, необходимость выбрать нового кандидата на пост президента Интерпола возникла после скандального исчезновения предшественника, Мэн Хунвея, во время его путешествия в Китай.



29 сентября он отбыл из Франции в Китай и с тех пор не выходил на связь, после чего прокуратура Лиона инициировала расследование в связи с его исчезновением. 7 октября власти Китая сообщили о задержании 64-летнего Мэн Хунвея по подозрению в нарушении закона, а министерство общественной безопасности КНР заявило, что экс-глава Интерпола подозревается во взяточничестве и других преступлениях.