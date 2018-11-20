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Велика Британія перегляне свою участь в Інтерполі, якщо головою оберуть росіянина

Велика Британія перегляне свою участь в Інтерполі, якщо головою оберуть росіянина

Київ • УНН

 • 10896 перегляди

КИЇВ. 20 листопада. УНН. Велика Британія перегляне свою участь в Інтерполі у випадку, якщо головою організації оберуть росіянина Олександра Прокопчука. Про це повідомляє УНН із посиланням на The Guardian.

"Уряд (Великої Британії - ред.) знаходиться під тиском зі сторони усього політичного спектра країни, з тієї причини, щоб передивитись участь Великої Британії в Інтерполі у випадку, якщо глобальна організація співпраці в галузі поліцейської діяльності вибере російського чиновника на посаду президента на цьому тижні", - йдеться на сайті британського видання.

Вінс Кабель, лідер ліберально-демократичної партії Великої Британії, який забезпечив термінове скликання з цього питання, заявив, що Прокопчук, який наразі є одним із віце-президентів Інтерполу, був "безпосередньо відповідальним" за зловживання системою так званої "червоної" інформації про організацію, щоб орієнтувати діяльність організації на критиків Кремля, таких як американський британський фінансист Вільям Браудер.

"Чи може міністр підтвердити, що британський уряд робить усе можливе, щоб виступити проти кандидатури пана Прокопчука?" - запитав на зібранні Вінс Кабель міністерку закордонних справ Великої Британії Харріет Болдуін.

Кабель додав, перемога Прокопчука буде "абсолютною образою для жертв атаки Солсбері".

Болдуін підтвердила, що Велика Британія підтримує альтернативного кандидата.

"Ми не спекулюємо на результатах виборів, але Великобританія підтримує кандидатуру виконуючого обов'язки президента Кіма Чен Яна", - відповіла вона.

У свою чергу, депутат Том Тугендхат заявив, що він стурбований перспективою обрання Прокопчука.

"Це справді надзвичайна ситуація, при якій може виявитись можливим не просто перебування на посаді лисиці, яка відповідає за котлету, а справжнього вбивцю, що є відповідальним за розслідування вбивства", - сказав депутат Тугендхат.

"Чи може (Болдуін - ред.) приєднатися до мене, сказавши, що якщо відбудеться обрання Прокопчука, нам доведеться дуже, дуже серйозно подивитись на нашу співпрацю з такою дискредитованою і так пошкодженою організацією (Інтерпол - ред.)?"

Нагадаємо, Литва планує  вийти з Інтерполу в разі обрання Прокопчука. За словами глави МВС Литви Еймутіса Місюнаса, в разі, якщо нинішній віце-президент Інтерполу О. Прокопчук переможе на виборах, "Інтерпол стане політизованим знаряддям режимної розправи".

Нагадаємо, раніше американські сенатори - члени Гельсінкської комісії закликали членів адміністрації президента США Дональд Трампа і Інтерполу виступити проти кандидатури росіянина Олександра Прокопчука на пост президента Інтерполу.

Як повідомляв УНН, росіянин Олександр Прокопчук, чинний віце-президент Інтерполу, є головним претендентом на пост президента організації. В ЄС і США виступили проти російського кандидата в президенти Інтерполу.

Україна пригрозила  вийти з Інтерполу, якщо його очолить росіянин.

Нагадаємо, півсотні правозахисних організацій проти обрання росіянина президентом Інтерполу.

Голосування за президента Інтерполу буде проведено на Генеральній асамблеї Інтерполу в Дубаї в середу, 21 листопада.

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