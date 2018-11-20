Сенаторы США выступили против избрания россиянина главой Интерпола

"Избрание генерал-майора Александра Прокопчука новым президентом Интерпола будет сродни тому, как запустить лису в курятник", – отметили сенаторы.

"Россия регулярно злоупотребляет Интерполом с целью сведения счетов и преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов. Александр Прокопчук лично был вовлечен в эту стратегию запугивания, которая в конечном счете стремится ослабить демократические институты и укрепить авторитарный режим Путина. Если в среду он будет избран президентом Генеральной Ассамблеи Интерпола, мы не сомневаемся, что г-н Прокопчук будет и дальше злоупотреблять практикой рассылки "красных уведомлений" Интерпола и блокировать продолжающиеся усилия по проведению значимых реформ", - говорится в заявлении.

Кроме того, указано, что "потенциальный доступ, который он (Прокопчук - ред.) получит к чувствительным данным правоохранительных органов, укрепит способность Кремля преследовать критиков, живущих за пределами России, и поможет другим авторитарным режимам, стремящимся сделать то же самое". "По этим причинам мы призываем всех 192 членов выступить за целостность Интерпола как законного международного правоохранительного механизма и голосовать против г-на Прокопчука. Мы продолжаем призывать нашу администрацию использовать свой голос, мандат и влияние, чтобы гарантировать, что Интерпол больше не может быть использован Путиным и другими диктаторами в их собственных гнусных целях", - указано в заявлении американских сенаторов.

Также указано, что Российская Федерация является одной из стран, "наиболее активно использующих систему "красных уведомлений" Интерпола, в которой уведомления об аресте направляются всем странам-членам".

"Россия использовала систему "красных уведомлений" для преследования российских диссидентов, критически настроенных американцев и других лиц, выступающих против агрессии Кремля по всему миру. Кандидат в президенты Интерпола генерал-майор Александр Прокопчук был особенно вовлечен в продолжающуюся кампанию Кремля по преследованию, так как он занимал пост главы Национального центрального бюро России с 2011 года", - добавили сенаторы.

Как сообщал УНН, россиянин Александр Прокопчук, действующий вице-президент Интерпола, является главным претендентом на пост президента организации. В ЕС и США выступили против российского кандидата в президенты Интерпола.

Украина пригрозила выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин.

Напомним, полсотни правозащитных организаций против избрания россиянина президентом Интерпола.

Голосование за следующего президента Интерпола будет проведено на Генеральной ассамблее Интерпола в Дубае в среду, 21 ноября.