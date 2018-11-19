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Полсотни правозащитных организаций против избрания россиянина президентом Интерпола

Полсотни правозащитных организаций против избрания россиянина президентом Интерпола

Киев  •  УНН

 • 13842 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Более 50 правозащитных организаций призывают не допустить избрание президентом Интерпола россиянина Александра Прокопчука. Избрание нового президента Интерпола должно состояться 21 ноября 2018. Об этом сообщает УНН со ссылкой на заявление опубликованную на сайте Украинского Хельсинского союза по правам человека.

"Призываем делегатов стран-участниц 87-й сессии Генеральной ассамблеи Интерпола не допустить избрания представителя Российской Федерации Александра Прокопчука президентом Интерпола, а также принять все необходимые меры для недопущения использования уважительной Организации, в нарушение ст. 3 Конституции Интерпола, для преследования по сфабрикованным политически мотивированным делам. Важно немедленно прекратить захват Интерпола Россией и другими авторитарными режимами", - говорится в заявлении правозащитных организаций.

В заявлении правозащитники акцентируют внимание на том, что избрание россиянина президентом Интерпола невозможно, так как власти России, в частности, "нарушают международные соглашения и международное право, оккупировали Крым, ведут открытые войны на территориях Украины и Сирии, используют химическое оружие в других странах (Великобритания), методично и целенаправленно заявляют о возможной ядерной войне и активно к ней готовятся", а также многое другое.

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В частности, правозащитные организации отмечают, что сейчас в списках Интерпола наибольшее количество преследуемых по этническому критерию являются представители чеченского этноса.

"Уже сейчас можно утверждать, что Интерпол фактически поддерживает преступления против человечности относительно чеченского народа, осуществляемого властями РФ, хотя бы потому, что представителей небольшого чеченского этноса в базе данных Организации существенно больше, чем представителей любого другого этноса", - добавляют в сообщении.

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Кроме того, правозащитники заявляют, что базы данных Организации могут быть использованы в целях властей РФ.

"Неизвестно кем, как и с какой целью будет использована база данных Организации. Уже сейчас общеизвестно, что система безопасности этой базы обслуживается скандально известной лабораторией Касперского - российской IT-компанией, контролируемой ФСБ России. С приходом к руководству Интерпола представителя РФ можно утверждать, что база данных организации будет использована в интересах режима Путина и его сателлитов", - сообщается на сайте правозащитной организации.

В сообщении также приводят в пример историю руководства Организации в XX веке, когда президентами Интерпола были военнослужащие нацистской Германии.

"Напомним, что президентами Интерпола последовательно были три генерала СС: Гейдрих (в 1940-1942), Артур Небе (в 1942-1943) и Эрнст Кальтенбруннер (в 1943-1945). Мы хорошо помним, чем это закончилось", - резюмируют в заявлении.

Всего подписавшими заявления стали 55 правозащитных организаций из разных стран, среди которых Azadlig newspaper (Азербайджан), IPTG (Австрия), Media Center Amsterdam, Journalist Academy Latvia (Латвия) и другие.

Ранее МВД Украины заявило о важности немедленного прекращения захвата Интерпола Россией и другими авторитарными режимами.

До этого, в странах ЕС и в США выступили против российского кандидата в президенты Интерпола.

Как сообщал УНН, Антон Геращенко заявил, что украинская сторона располагает информацией, что главный кандидат на должность нового президента Интерпола генерал-майор МВД РФ Александр Прокопчук является кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрирован в Интерпол.

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