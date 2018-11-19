Півсотні правозахисних організацій проти обрання росіянина президентом Інтерполу

"Закликаємо делегатів країн-учасниць 87-ї сесії Генеральної асамблеї Інтерполу не допустити обрання представника Російської Федерації Олександра Прокопчука президентом Інтерполу, а також вжити всіх необхідних заходів для недопущення використання поважної Організації, на порушення ст. 3 Конституції Інтерполу, для переслідувань за сфабрикованими політично вмотивованими справами. Важливо негайно припинити захоплення Інтерполу Росією та іншими авторитарними режимами", - йдеться у заяві правозахисних організацій.

В заяві правозахисники акцентують увагу на тому, що обрання росіянина президентом Інтерполу є неможливим, через те, що влада Росії, зокрема, "порушує міжнародні угоди та міжнародне право, окупувала Крим, веде відкриті війни на територіях України та Сирії, використовує хімічну зброю в інших країнах (Великобританія), методично та цілеспрямовано заявляє про можливу ядерну війну та активно до неї готується" та багато іншого.

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Зокрема, правозахисні організації наголошують на тому, що наразі в списках Інтерполу найбільша кількість переслідуваних за етнічним критерієм є представники чеченського етносу.

"Уже зараз можна стверджувати, що Інтерпол фактично підтримує злочини проти людяності щодо чеченського народу, який здійснює влада РФ, хоча б тому, що представників невеликого чеченського етносу в базі даних Організації істотно більше, ніж представників будь-якого іншого народу", - додають в повідомленні.

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Окрім того, правозахисники заявляють, що бази даних Організації можуть бути використані в цілях влади РФ.

"Невідомо ким, як і з якою метою буде використана база даних Організації. Уже зараз загальновідомо, що система безпеки цієї бази обслуговується скандально відомою лабораторією Касперського – російською IT-компанією, контрольованою ФСБ Росії. З приходом до керівництва Інтерполу представника РФ можна стверджувати, що база даних Організації буде використана в інтересах режиму Путіна та його сателітів", - повідомляється на сайті правозахисної організації.

В повідомленні також наводять в приклад історію керівництва Організації в XX сторіччі, коли президентами Інтерполу були військовослужбовці нацистської Німеччини.

"Нагадаємо, що Президентами Інтерполу послідовно були три генерали СС: Рейнхард Гейдріх (у 1940-1942), Артур Небі (в 1942-1943) і Ернст Кальтенбруннер (у 1943-1945). Ми добре пам’ятаємо, чим це закінчилося", - резюмують в заяві.

Всього підписантами заяви стали 55 правозахисних організацій різних країн, серед яких Azadlig newspaper (Азербайджан), IPTG (Австрія), Media Center Amsterdam, Journalist Academy Latvia (Латвія) та інші.

Раніше МВС України заявило, про важливість негайного припинення захоплення Інтерполу Росією та іншими авторитарними режимами.

До цього, у країнах ЄС та в США виступили проти російського кандидата в президенти Інтерполу.

Як повідомляв УНН, Антон Геращенко заявив, що українська сторона має інформацію, що головний кандидат на посаду нового президента Інтерполу генерал-майор МВС РФ Олександр Прокопчук є кадровим співробітником російської розвідки, інфільтрований в Інтерпол.