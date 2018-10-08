ЗМІ: рішення про затримання екс-президента Інтерполу в КНР приймалося на найвищому рівні

“Думаю, сталося щось термінове. Ось чому влада вдалася до невідкладних дій, ризикуючи втратити лице на міжнародній арені. Якби Мен не був би замішаний в чомусь більше, ніж просте корупційна справа, не було б потреби вдаватися до таких заходів”, — вважає політичний оглядач Чжан Ліфан, який базується в Пекіні.

На думку професора Стіва Цанга, директора Китайського інституту при Лондонській школі східних і африканських досліджень (SOAS), з огляду на положення Мен Хунвея, рішення про затримання міжнародного чиновника такого рангу могло прийматися тільки на найвищому рівні в китайському керівництві.

У неділю пізно ввечері влада Китаю офіційно підтвердила факт затримання 64-річного Мен Хунвея, який також обіймає посаду заступника міністра громадської безпеки КНР і понад тиждень тому зник на території Китаю. Центральна комісія КПК з перевірки дисципліни в поширеній близько опівночі короткій заяві повідомила, що чиновник “підозрюється в порушенні закону” і відповідні органи проводять перевірку в його відношенні. Місцезнаходження затриманого та інші деталі не розкриваються.

Як повідомляв УНН, перед зникненням голова Інтерполу надіслав дружині сигнал про те, що він в небезпеці.