ЗМІ: перед зникненням голова Інтерполу надіслав дружині сигнал про те, що він в небезпеці

За його даними, Мен Хунвей відправив своїй дружині два повідомлення. У першому з них говорилося: “Чекай мого дзвінка”. У другому містилося зображення, яке вона зрозуміла як сигнал про те, що йому загрожує небезпека, — емодзі із зображенням ножа.

У неділю стало відомо, що Мен Хунвей, який також займає посаду заступника міністра громадської безпеки КНР, підозрюється в порушенні закону цієї країни і китайська влада проводить перевірку в його відношенні. Раніше генеральний секретаріат Інтерполу в Ліоні отримав заяву про відставку Мен Хунвей з посади президента організації, яка вступила в силу негайно.