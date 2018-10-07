ЗМІ: перед зникненням голова Інтерполу надіслав дружині сигнал про те, що він в небезпеці
Київ • УНН
КИЇВ. 8 жовтня. УНН. Дружина екс-голови Інтерполу Грейс Мен перед зникненням чоловіка отримала від нього повідомлення, яке вона інтерпретувала як сигнал про те, що він знаходиться в небезпеці. Про це в неділю повідомив телеканал BFM, передає УНН.
За його даними, Мен Хунвей відправив своїй дружині два повідомлення. У першому з них говорилося: “Чекай мого дзвінка”. У другому містилося зображення, яке вона зрозуміла як сигнал про те, що йому загрожує небезпека, — емодзі із зображенням ножа.
У неділю стало відомо, що Мен Хунвей, який також займає посаду заступника міністра громадської безпеки КНР, підозрюється в порушенні закону цієї країни і китайська влада проводить перевірку в його відношенні. Раніше генеральний секретаріат Інтерполу в Ліоні отримав заяву про відставку Мен Хунвей з посади президента організації, яка вступила в силу негайно.