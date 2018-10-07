Голова Інтерполу пішов у відставку

КИЇВ. 7 жовтня. УНН. Голова Інтерполу Мен Хунвей направив в генеральний секретаріат організації заяву про свою відставку, яка вступила в силу. Про це йдеться в повідомленні міжнародної поліцейської організації, розміщеному на її сайті, передає УНН.