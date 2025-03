У ЄС і США виступили проти російського кандидата в президенти Інтерполу

Свою незгоду висловив експерт з аналітичного центру Atlantic Council Андерс Аслунд.

“Неймовірно! Росія має бути виключена з Інтерполу через її зловживання червоними повідомленнями про політичні репресії та корпоративні рейди. Натомість президентом (Інтерполу — ред.) може стати віце-президент з Росії. Захід повинен залишити Інтерпол, якщо це станеться”, — написав він у Twitter.

Його думку пізніше підтримала депутат Європейського парламенту Ребекка Хармс.

“Я згодна з Андерсом Аслундом: якщо російський віце-президент стане керівником Інтерполу, держави ЄС мають вийти з Інтерполу”, — написала вона у Twitter, адресувавши свій заклик верховному представнику ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріці Могеріні та президенту Європейської комісії Жан-Клоду Юнкеру.

У США політику міжнародної поліцейської організації щодо нового глави також піддали критиці.

“Росія зловживає нормами Інтерполу більше, ніж будь-яка інша країна. Якщо ця російська пропаганда стане істиною, Інтерпол мертвий, і США повинні вийти з нього”, — написав американський політик Говард Дін, який шість термінів перебував на посаді губернатора штату Вермонт.

“Я не можу повірити, що російський чиновник очолить головний офіс Інтерполу. Російський досвід щодо застосування верховенства права у себе вдома не вражає, і є доведений послужний список зловживання червоними повідомленнями та багатослівність політичних цілей”, — написав у соцмережі колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

Навіть у Росії вже з’явились прибічники засудження нового російського кандидата.

“Інтерполом незабаром обере нового президента, і це може бути кандидат від Росії. Наша команда постраждала від зловживання Інтерполу політичних переслідувань Росії. Я не думаю, що президент з Росії допоможе скоротити такі порушення”, — підкреслив у своєму Twitter російський опозиціонер Олексій Навальний.

Зазначимо, росіянин Александр Прокопчук, чинний віце-президент Інтерполу, є головним претендентом на пост президента организації.

Раніше поліція Франції закрила справу про зникнення голови Інтерполу через відсутність доказів про те, що злочин був скоєний саме на території Франції.

Нагадаємо, 5 жовтня французька поліція розпочала розслідування зникнення президента Інтерполу Мен Хунвея.

Повідомлялось, що президента не могли знайти після того як він вирушив у подорож до своєї Батьківщини — Китаю.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, перспектива для представника країни-агресора очолити Інтерпол є гібридною загрозою для всього світу.

