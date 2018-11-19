У ЄС і США виступили проти російського кандидата в президенти Інтерполу

ukru
Ексклюзив
09:46 • 24179 перегляди

Депресія: психологиня розповіла, як розпізнати, лікувати та впоратися зі стресом

08:52 • 44162 перегляди

Зеленський підписав закон про підвищення акцизу на тютюнові вироби

Ексклюзив
07:02 • 94129 перегляди

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

23 березня, 12:58 • 213641 перегляди

США хоче досягти перемир’я у війні між росією та Україною до 20 квітня - Bloomberg

22 березня, 15:05 • 510719 перегляди

В Україну можуть відправити контингент під егідою ООН з країн Азії та Південної Америки - ЗМІ

22 березня, 11:43 • 474875 перегляди

Охорону кордону України з Румунією та Угорщиною посилили

21 березня, 18:19 • 466558 перегляди

П’ять інтригуючих турецьких серіалів: що подивитися у вільний час

21 березня, 16:46 • 334068 перегляди

У Страсбурзі завершили підготовку документів для створення Спецтрибуналу щодо агресії рф - МЗС

21 березня, 12:30 • 269054 перегляди

В Україні створили держaгентство "ПлейСіті" на заміну ліквідованої КРАІЛ

21 березня, 08:36 • 544365 перегляди

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+8°
4 м/с
77 %
754 мм
Похмуро, опадів не очікується протягом наступних 2 годин
Популярнi новини
Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

Через атаку безпілотників на Київщині травмований чоловік

24 березня, 01:03 • 112338 перегляди
В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

В Мелітополі окупанти ввели обов'язкову військову підготовку для школярів - ЦНС

24 березня, 01:42 • 115924 перегляди
ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

ISW: кремль, імовірно, тисне на Центробанк рф через інфляцію, пов’язану з війною

24 березня, 03:55 • 110512 перегляди
В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

В Чорному морі напоготові три російські кораблі з 12 ракетами "Калібр"

05:12 • 102332 перегляди
Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

Сили оборони знищили 4 ворожі вертольоти в Білгородській області рф: відео спецоперації

05:40 • 69555 перегляди
Публікації
Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху

Тиждень змін: сонячне затемнення і крок у нову епоху
Ексклюзив

07:02 • 94140 перегляди
Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

Голова АРМА “публічно бреше” про доходи агентства – Радіна звертається до ОГП, Дума виправдовується

21 березня, 17:51 • 462666 перегляди
Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

Через закриття найзавантаженішого аеропорту Європи десятки авіакомпаній скасували рейси

21 березня, 08:36 • 544367 перегляди
"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна

"Перспектива 21.3" у Броварах: історія родини, яка змінює майбутнє людей із синдромом Дауна
Ексклюзив

21 березня, 07:00 • 467201 перегляди
Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

Весняні канікули: 5 ідей для корисного дозвілля дитини вдома

21 березня, 06:24 • 415471 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

Тайгер Вудс та Ванесса Трамп підтвердили свій роман у соцмережах: "кохання витає в повітрі"

10:22 • 2189 перегляди
Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

Нешанобливий пост Джастіна Бібера підігрів чутки про проблеми в шлюбі з Гейлі

08:17 • 23165 перегляди
Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

Amazon збирається залучити нових продюсерів до франшизи про Джеймса Бонда

22 березня, 13:53 • 178940 перегляди
Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

Крістоф Вальц приєднався до нового сезону "Вбивств в одній будівлі"

22 березня, 13:21 • 175302 перегляди
Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

Блейк Лайвлі та Раян Рейнольдс пропустять Met Gala

22 березня, 10:28 • 175268 перегляди
Актуальне
У ЄС і США виступили проти російського кандидата в президенти Інтерполу

У ЄС і США виступили проти російського кандидата в президенти Інтерполу

Київ • УНН

 • 11317 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. Світові політики висловлюють рішучий протест щодо кандидатури росіянина Олександра Прокопчука, якого раніше було оголошено одним з двох претендентів на пост глави Інтерполу, передає УНН.

Свою незгоду висловив експерт з аналітичного центру Atlantic Council Андерс Аслунд.

“Неймовірно! Росія має бути виключена з Інтерполу через її зловживання червоними повідомленнями про політичні репресії та корпоративні рейди. Натомість президентом (Інтерполу — ред.) може стати віце-президент з Росії. Захід повинен залишити Інтерпол, якщо це станеться”, — написав він у Twitter.

Його думку пізніше підтримала депутат Європейського парламенту Ребекка Хармс.

“Я згодна з Андерсом Аслундом: якщо російський віце-президент стане керівником Інтерполу, держави ЄС мають вийти з Інтерполу”, — написала вона у Twitter, адресувавши свій заклик верховному представнику ЄС із закордонних справ і політики безпеки Федеріці Могеріні та президенту Європейської комісії Жан-Клоду Юнкеру.

У США політику міжнародної поліцейської організації щодо нового глави також піддали критиці.

“Росія зловживає нормами Інтерполу більше, ніж будь-яка інша країна. Якщо ця російська пропаганда стане істиною, Інтерпол мертвий, і США повинні вийти з нього”, — написав американський політик Говард Дін, який шість термінів перебував на посаді губернатора штату Вермонт.

“Я не можу повірити, що російський чиновник очолить головний офіс Інтерполу. Російський досвід щодо застосування верховенства права у себе вдома не вражає, і є доведений послужний список зловживання червоними повідомленнями та багатослівність політичних цілей”, — написав у соцмережі колишній посол США в Росії Майкл Макфол.

Навіть у Росії вже з’явились прибічники засудження нового російського кандидата.

“Інтерполом незабаром обере нового президента, і це може бути кандидат від Росії. Наша команда постраждала від зловживання Інтерполу політичних переслідувань Росії. Я не думаю, що президент з Росії допоможе скоротити такі порушення”, — підкреслив у своєму Twitter російський опозиціонер Олексій Навальний.

Зазначимо, росіянин Александр Прокопчук, чинний віце-президент Інтерполу, є головним претендентом на пост президента организації.

Раніше поліція Франції закрила справу про зникнення голови Інтерполу через відсутність доказів про те, що злочин був скоєний саме на території Франції.

Нагадаємо, 5 жовтня французька поліція розпочала розслідування зникнення президента Інтерполу Мен Хунвея.

Повідомлялось, що президента не могли знайти після того як він вирушив у подорож до своєї Батьківщини — Китаю.

За словами міністра внутрішніх справ Арсена Авакова, перспектива для представника країни-агресора очолити Інтерпол є гібридною загрозою для всього світу.

Extraordinary! Russia ought to be expelled from Interpol for its misusage of red notices for political repression & corporate raiding. Instead, a Russian deputy policy minister may become president. The West should leave Interpol if that happens.https://t.co/S1Q50C2bUY https://t.co/609zyxLDDP

— Anders Åslund (@anders_aslund) 18 листопада 2018 р.

I agree with @anders_aslund : if a Russian Deputy Police Minister gets in leadership of Interpol EU states have to leave Interpol. @VeraJourova @FedericaMog @JunckerEU @INTERPOL_HQ https://t.co/9JLTkXy0jc

— Rebecca Harms (@RebHarms) 18 листопада 2018 р.

Russia abuses Interpol norms more than any other country. If this Russian propaganda is true, Interpol is dead and the US should drop out. https://t.co/xu8LdNhU62

— Howard Dean (@GovHowardDean) 17 листопада 2018 р.

I cannot believe that a Russian official will lead @INTERPOL_HQ . Russia has an unimpressive record of practicing the rule of law at home and a proven track record of abusing Red Notices and diffusions for political purposes.

— Michael McFaul (@McFaul) 17 листопада 2018 р.

INTERPOL will soon elect a new president and it can be a candidate from Russia. Our team has suffered from abuse of INTERPOL for political persecution by Russia. I don’t think that a president from Russia will help to reduce such violations. https://t.co/HcOCBrxznl

— Alexey Navalny (@navalny) 19 листопада 2018 р.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Політика

Звернутися з питань розміщення реклами

Tesla
$246.11
Brent
$71.88
Bitcoin
$87,158.30
S&P 500
$5,648.07
Газ TTF
$41.90
Золото
$3,056.69
Ethereum
$2,095.88