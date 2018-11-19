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В ЕС и США выступили против российского кандидата в президенты Интерпола

В ЕС и США выступили против российского кандидата в президенты Интерпола

Киев  •  УНН

 • 11316 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Мировые политики выражают решительный протест против кандидатуры россиянина Александра Прокопчука, который ранее был объявлен одним из двух претендентов на пост главы Интерпола, передает УНН.

Свое несогласие выразил эксперт из аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд.

“Невероятно! Россия должна быть исключена из Интерпола за ее злоупотребления красными сообщениями о политических репрессиях и корпоративных рейдах. При этом президентом (Интерпола — ред.) может стать вице-президент из России. Запад должен оставить Интерпол, если это произойдет”, — написал он в Twitter.

Его мнение позже поддержала депутат Европейского парламента Ребекка Хармс.

“Я согласна с Андерсом Аслундом: если российский вице-президент станет руководителем Интерпола, государства ЕС должны выйти из Интерпола”, — написала она в Twitter, адресовав свой призыв верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерици Могерини и президенту Европейской комиссии Жан Клод Юнкер.

В США политику международной полицейской организации по новому главы также подвергли критике.

“Россия злоупотребляет нормами Интерпола больше, чем любая другая страна. Если эта российская пропаганда станет истиной, Интерпол мертв, и США должны выйти из него”, — написал американский политик Говард Дин, который шесть сроков занимал должность губернатора штата Вермонт.

“Я не могу поверить, что российский чиновник возглавит главный офис Интерпола. Российский опыт применения верховенства права у себя дома не впечатляет, и есть доказанный послужной список злоупотребления красными сообщениями и многословия в политических целях”, — написал в соцсети бывший посол США в России Майкл Макфол.

Даже в России уже появились сторонники осуждения нового российского кандидата.

“Интерпол вскоре изберет нового президента, и это может быть кандидат от России. Наша команда пострадала от злоупотребления Интерпола политических преследований России. Я не думаю, что президент из России поможет сократить такие нарушения”, — подчеркнул в своем Twitter российский оппозиционер Алексей Навальный.

Отметим, россиянин Александр Прокопчук, действующий вице-президент Интерпола, является главным претендентом на пост президента организации.

Ранее полиция Франции закрыла дело об исчезновении главы Интерпола из-за отсутствия доказательств о том, что преступление было совершено именно на территории Франции.

Напомним, 5 октября французская полиция начала расследование исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвея.

Сообщалось, что президента не могли найти после того, как он отправился в путешествие на свою Родину — Китай.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, перспектива для представителя страны-агрессора возглавить Интерпол является гибридной угрозой для всего мира.

Extraordinary! Russia ought to be expelled from Interpol for its misusage of red notices for political repression & corporate raiding. Instead, a Russian deputy policy minister may become president. The West should leave Interpol if that happens. https://t.co/S1Q50C2bUY https://t.co/609zyxLDDP

— Anders Åslund (@anders_aslund) 18 ноября 2018

I agree with @anders_aslund : if a Russian Deputy Police Minister gets in leadership of Interpol EU states have to leave Interpol . @VeraJourova @FedericaMog @JunckerEU @INTERPOL_HQ https://t.co/9JLTkXy0jc

— Rebecca Harms (@RebHarms) 18 ноября 2018

Russia abuses Interpol norms more than any other country. If this Russian propaganda is true, Interpol is dead and the US should drop out. https://t.co/xu8LdNhU62

— Howard Dean (@GovHowardDean) 17 ноября 2018

I can not believe that a Russian official will lead @INTERPOL_HQ . Russia has an unimpressive record of practicing the rule of law at home and a proven track record of abusing Red Notices and diffusions for political purposes.

— Michael McFaul (@McFaul) 17 ноября 2018

INTERPOL will soon elect a new president and it can be a candidate from Russia. Our team has suffered from abuse of INTERPOL for political persecution by Russia. I do not think that a president from Russia will help to reduce such violations. https://t.co/HcOCBrxznl

— Alexey Navalny (@navalny) 19 ноября 2018

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