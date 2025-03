В ЕС и США выступили против российского кандидата в президенты Интерпола

Свое несогласие выразил эксперт из аналитического центра Atlantic Council Андерс Аслунд.

“Невероятно! Россия должна быть исключена из Интерпола за ее злоупотребления красными сообщениями о политических репрессиях и корпоративных рейдах. При этом президентом (Интерпола — ред.) может стать вице-президент из России. Запад должен оставить Интерпол, если это произойдет”, — написал он в Twitter.

Его мнение позже поддержала депутат Европейского парламента Ребекка Хармс.

“Я согласна с Андерсом Аслундом: если российский вице-президент станет руководителем Интерпола, государства ЕС должны выйти из Интерпола”, — написала она в Twitter, адресовав свой призыв верховному представителю ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерици Могерини и президенту Европейской комиссии Жан Клод Юнкер.

В США политику международной полицейской организации по новому главы также подвергли критике.

“Россия злоупотребляет нормами Интерпола больше, чем любая другая страна. Если эта российская пропаганда станет истиной, Интерпол мертв, и США должны выйти из него”, — написал американский политик Говард Дин, который шесть сроков занимал должность губернатора штата Вермонт.

“Я не могу поверить, что российский чиновник возглавит главный офис Интерпола. Российский опыт применения верховенства права у себя дома не впечатляет, и есть доказанный послужной список злоупотребления красными сообщениями и многословия в политических целях”, — написал в соцсети бывший посол США в России Майкл Макфол.

Даже в России уже появились сторонники осуждения нового российского кандидата.

“Интерпол вскоре изберет нового президента, и это может быть кандидат от России. Наша команда пострадала от злоупотребления Интерпола политических преследований России. Я не думаю, что президент из России поможет сократить такие нарушения”, — подчеркнул в своем Twitter российский оппозиционер Алексей Навальный.

Отметим, россиянин Александр Прокопчук, действующий вице-президент Интерпола, является главным претендентом на пост президента организации.

Ранее полиция Франции закрыла дело об исчезновении главы Интерпола из-за отсутствия доказательств о том, что преступление было совершено именно на территории Франции.

Напомним, 5 октября французская полиция начала расследование исчезновения президента Интерпола Мэн Хунвея.

Сообщалось, что президента не могли найти после того, как он отправился в путешествие на свою Родину — Китай.

По словам министра внутренних дел Арсена Авакова, перспектива для представителя страны-агрессора возглавить Интерпол является гибридной угрозой для всего мира.

Extraordinary! Russia ought to be expelled from Interpol for its misusage of red notices for political repression & corporate raiding. Instead, a Russian deputy policy minister may become president. The West should leave Interpol if that happens. https://t.co/S1Q50C2bUY https://t.co/609zyxLDDP

— Anders Åslund (@anders_aslund) 18 ноября 2018

I agree with @anders_aslund : if a Russian Deputy Police Minister gets in leadership of Interpol EU states have to leave Interpol . @VeraJourova @FedericaMog @JunckerEU @INTERPOL_HQ https://t.co/9JLTkXy0jc

— Rebecca Harms (@RebHarms) 18 ноября 2018

Russia abuses Interpol norms more than any other country. If this Russian propaganda is true, Interpol is dead and the US should drop out. https://t.co/xu8LdNhU62

— Howard Dean (@GovHowardDean) 17 ноября 2018

I can not believe that a Russian official will lead @INTERPOL_HQ . Russia has an unimpressive record of practicing the rule of law at home and a proven track record of abusing Red Notices and diffusions for political purposes.

— Michael McFaul (@McFaul) 17 ноября 2018

INTERPOL will soon elect a new president and it can be a candidate from Russia. Our team has suffered from abuse of INTERPOL for political persecution by Russia. I do not think that a president from Russia will help to reduce such violations. https://t.co/HcOCBrxznl

— Alexey Navalny (@navalny) 19 ноября 2018