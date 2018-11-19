Україна має дані про роботу кандидата в Інтерпол у російській розвідці - Геращенко

"У нас є незаперечна інформація, що Олександр Прокопчук, головний кандидат на посаду нового президента Інтерполу, є кадровим співробітником російської розвідки, інфільтрованим в Інтерпол", - повідомив Геращенко, зазначивши, що на саміті організації в ОАЕ триває боротьба української делегації за те, щоб не допустити обрання Прокопчука головою Інтерполу.

Він наголосив, що інформація "отримана від першоджерела, яке особисто знає і працювало з Олександром Прокопчуком в розвідслужбах СРСР і РФ".

"Наприкінці 1980-х років він був співробітником першого відділу управління РТ ПГУ КДБ СРСР. Працював під прикриттям Інституту російської мови імені Пушкіна. Займався розробкою перспективної агентури серед студентів з США і Європи. У 1991 році переведений в "американський "відділ Першого Головного управління КДБ (Стратегічна розвідка). У другій половині 1990-х був співробітником резидентури СВР у Вашингтоні. Займався шпигунством проти США", - розповів нардеп.

Також він повідомив, що у 2003 році Прокопчук був переведений в органи МВС РФ "у межах кампанії зміцнення міліції кадрами зі спецслужб".

"Але він, як і раніше, був і залишається співробітником спецслужб РФ", - підкреслив Геращенко.

Нардеп нагадав, що з 2011 року Прокопчук очолив російське бюро Інтерполу. "Саме у цей час Росія стала активно використовувати Інтерпол як інструмент переслідування неугодних осіб. Це робилося шляхом виставлення "червоних карток" за сфабрикованими обвинуваченнями на людей, небезпечних для режиму Путіна, яких потім затримували за запитами Інтерполу. Врешті це призвело до великого скандалу", - додав він.

"Якщо Прокопчук буде обраний президентом Міжнародної поліцейської організації, то це буде означати підпорядкування Інтерполу російським спецслужбам і остаточну дискредитацію цієї організації... Формальною підставою виключення Прокопчука зі списку претендентів може стати той факт, що він приховує свій зв'язок з розвідувальними службами Росії", - зазначив Геращенко.

Як повідомляв УНН, Олександр Прокопчук оголошений одним з двох претендентів на посаду голови цієї організації.

У ЄС і США виступили проти російського кандидата в президенти Інтерполу.

Питання зміни голови Інтерполу стало актуальним після того, як в жовтні стало відомо про зникнення президента Інтерполу Мен Хунвея. Повідомлялося, що президента не могли знайти після того, як він відправився в подорож на свою Батьківщину - Китай.