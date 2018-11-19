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Украина имеет данные о работе кандидата в Интерпол в российской разведке - Геращенко

Украина имеет данные о работе кандидата в Интерпол в российской разведке - Геращенко

Киев  •  УНН

 • 7924 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. Украинская сторона имеет информацию, что главный кандидат на пост нового президента Интерпола генерал-майор МВД РФ Александр Прокопчук является кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрированным в Интерпол. Об этом написал на своей странице в Facebook народный депутат Антон Геращенко, передает УНН.

"У нас есть неопровержимая информация, что Александр Прокопчук, главный кандидат на пост нового президента Интерпола, является кадровым сотрудником российской разведки, инфильтрованным в Интерпол", - сообщил Геращенко, отметив, что на саммите организации в ОАЭ продолжается борьба украинской делегации за то, чтобы не допустить избрания Прокопчука главой Интерпола.

Он подчеркнул, что информация "получена от первоисточника, который лично знает и работал с Александром Прокопчуком в разведслужбах СССР и РФ".

"В конце 1980-х годов он был сотрудником первого отдела управления РТ ПГУ КГБ СССР. Работал под прикрытием Института русского языка имени Пушкина. Занимался разработкой перспективной агентуры среди студентов из США и Европы. В 1991 году переведен в "американский" отдел Первого Главного управления КГБ (Стратегическая разведка). Во второй половине 1990-х являлся сотрудником резидентуры СВР в Вашингтоне. Занимался шпионажем против США", - рассказал нардеп.

Также он сообщил, что в 2003 году Прокопчук был переведен в органы МВД РФ "в рамках кампании укрепления милиции кадрами из спецслужб".

"Но он, по-прежнему, был и остается сотрудником спецслужб РФ", - подчеркнул Геращенко.

Нардеп напомнил, что с 2011 года Прокопчук возглавил российское бюро Интерпол. "Именно в это время Россия стала активно использовать Интерпол в качестве инструмента преследования неугодных лиц. Это делалось путем выставления “красных карточек” по сфабрикованным обвинениям на людей, опасных для режима Путина, которых потом задерживали по запросам Интерпола. В конце-концов это привело к большому скандалу", - добавил он.

"Если Прокопчук будет избран президентом Международной полицейской организации, то это будет означать подчинение Интерпола российским спецслужбам и окончательную дискредитацию этой организации... Формальным основанием исключения Прокопчука из списка претендентов может стать тот факт, что он скрывает свою связь с разведслужбами России", - отметил Геращенко.

Как сообщал УНН, Александр Прокопчук объявлен одним из двух претендентов на пост главы этой организации.

В ЕС и США выступили против российского кандидата в президенты Интерпола.

Вопрос смены главы Интерпола стал актуальным после того, как в октябре стало известно об исчезновении президента Интерпола Мэн Хунвея. Сообщалось, что президента не могли найти после того, как он отправился в путешествие на свою Родину - Китай.

Украинские Национальные Новости

Украинские Национальные Новости

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