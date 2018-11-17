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Financial Times: росіянин став кандидатом на пост президента Інтерполу

Financial Times: росіянин став кандидатом на пост президента Інтерполу

Київ • УНН

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КИЇВ. 17 листопада. УНН. Віце-президент Інтерполу росіянин Олександр Прокопчук оголошений одним з двох претендентів на пост глави цієї організації. Про це в п’ятницю повідомила газета Financial Times, передає УНН.

Прокопчук з 2011 року є начальником Національного центрального бюро Інтерполу МВС РФ, а віце-президентом міжнародної організації кримінальної поліції — з 2016 року.

Його суперником в боротьбі за зазначену посаду стане нинішній виконуючий обов’язки президента Інтерполу південнокореєць Кім Чен Янг. Як зазначає FT, вибори голови організації повинні пройти в наступну середу.

Три дні тому стало відомо, що французька влада закрила справу про зникнення колишнього глави Інтерполу Мен Хунвея. 29 вересня він відбув з Франції в Китай і з тих пір не виходив на зв’язок, після чого прокуратура Ліона ініціювала розслідування в зв’язку з його зникненням. 7 жовтня влада Китаю повідомила про затримання 64-річного Мен Хунвея за підозрою в порушенні закону, а міністерство громадської безпеки КНР заявило, що екс-глава Інтерполу підозрюється у хабарництві та інших злочинах. Після цього його дружина Грейс Мен повідомила про погрози на її адресу і висловила сумнів в тому, що її чоловік живий.

За даними ЗМІ, французькі слідчі не знайшли підтвердження слів дружини екс-глави Інтерполу про загрози, а також доказів того, що стосовно Мен Хунвея на території Франції було скоєно якийсь злочин, у зв’язку з чим справа була закрита.

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