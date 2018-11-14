Поліція Франції закрила справу про зникнення голови Інтерполу
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. Поліція Франції закрила справу про зникнення голови Інтерполу через відсутність доказів про те, що злочин був скоєний саме на території Франції. Про це повідомляє УНН з посиланням на ABC News.
"Французькі поліцейські заявили про припинення розслідування щодо зникнення та подальшого затримання в Китаї колишнього президента Інтерполу, і не знайшли жодних доказів заяви його дружини, яка стверджувала, що вона отримала погрози на китайській мові після зникнення її чоловіка", - зазначає видання.
При цьому ресурс зазначає, посилаючись на своє джерело, знайоме з ходом розслідування, що поліція французького міста Ліон, де розташована штаб-квартира Інтерполу, закрила справу, оскільки не знайшла жодних доказів того, що злочин був вчинений саме у Франції.
Сама Грейс Менг повідомила виданню, що не знає про закриття слідства.
Нагадаємо, рішення про затримання екс-президента Інтерполу Мен Хунвея в Китаї приймалося на найвищому рівні, і чиновник міг бути замішаний в набагато більш серйозній справі, ніж просто в причетності до корупції.
Дружина колишнього президента Інтерполу Мен Хунвея, який зник у Китаї, детально розповіла про отримані телефонні погрози, через які французька влада помістила її під захист поліції.
Як повідомляв УНН, 5 жовтня французька поліція розпочала розслідування зникнення президента Інтерполу Мен Хунвея. Повідомлялось, що президента не могли знайти після того як він вирушив у подорож до своєї Батьківщини — Китаю.