Дружині екс-президента Інтерполу погрожували "знайти її у Франції"
Київ • УНН
КИЇВ. 9 жовтня. УНН. Дружина колишнього президента Інтерполу Мен Хунвея, який зник у Китаї, детально розповіла про отримані телефонні погрози, через які французька влада помістила її під захист поліції, передає УНН з посиланням на Associated Press.
У своєму першому інтерв'ю після початку пошуків Мен Хунвея, Грейс Мен повідомила, що її заява про зникнення чоловіка поставила її "у велику небезпеку".
Він є давнім членом Комуністичної партії, який, як вийдається, став ціллю для "чисток" китайської влади, пише видання.
Грейс Мен повідомила, що отримала телефонний дзвінок з погрозами, а також тривожне текстове повідомлення від чоловіка з зображенням ножа. Вона не мала інформації про те, де він перебуває.
Як пише видання, дружина екс-президента Інтерполу зазначила, що під час телефонного дзвінка їй було сказано, що "Китай відправить команди, щоб знайти її у Франції".
Як повідомляв УНН, у неділю, 8 жовтня, стало відомо, що Мен Хунвей, який також займає посаду заступника міністра громадської безпеки КНР, підозрюється у порушенні закону цієї країни і китайська влада проводить перевірку щодо нього.
Раніше генеральний секретаріат Інтерполу в Ліоні отримав заяву про відставку Мен Хунвея з посади президента організації, яка вступила в силу негайно.