Жене экс-президента Интерпола угрожали "найти ее во Франции"

В своем первом интервью после начала поисков Мэн Хунвея, Грейс Мэн сообщила, что ее заявление об исчезновении мужа поставила ее "в большую опасность".

Он является давним членом Коммунистической партии, который, как вийдаеться, стал целью для "чисток" китайских властей, пишет издание.

Грейс Мэн сообщила, что получила телефонный звонок с угрозами, а также тревожное текстовое сообщение от мужчины с изображением ножа. Она не имела информации о том, где он находится.

Как пишет издание, жена экс-президента Интерпола отметила, что во время телефонного звонка ей было сказано, что "Китай отправит команды, чтобы найти ее во Франции".

Как сообщал УНН, в воскресенье, 8 октября, стало известно, что Мэн Хунвэй, который также занимает должность заместителя министра общественной безопасности КНР, подозревается в нарушении закона этой страны и китайские власти проводят проверку него.

Ранее генеральный секретариат Интерпола в Лионе получил заявление об отставке Мэн Хунвея с поста президента организации, вступившей в силу немедленно.